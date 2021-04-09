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Spor
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Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den güzel haber

2021-04-09 17:28:14
Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den güzel haber

Fenerbahçe'ye yıldız futbolcu Mesut Özil'den sevindiren bir haber geldi.

#1
Foto - Fenerbahçe, Süper Lig’in 34. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığı düzelen Mesut Özil, takımla birlikte çalıştı. Fenerbahçe, 12 Nisan Pazartesi günü Kadıköy’de Gaziantep FK ile oynayacağı Süper Lig 34. hafta maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığı düzelen Mesut Özil, takımla birlikte çalıştı. Fenerbahçe, 12 Nisan Pazartesi günü Kadıköy’de Gaziantep FK ile oynayacağı Süper Lig 34. hafta maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

#2
Foto - Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman saat 11.00’de başladı. Dün oynanan Yeni Malatyaspor maçına ilk 11’de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman saat 11.00’de başladı. Dün oynanan Yeni Malatyaspor maçına ilk 11’de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı.

#3
Foto - Mesut Özil antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken ikinci bölümde özel program dahilinde çalıştı. Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti’nin tedavisine ise devam edildi. Nazım Sangare, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Fenerbahçe, hazırlıklarını 10 Nisan Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek

Mesut Özil antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken ikinci bölümde özel program dahilinde çalıştı. Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti’nin tedavisine ise devam edildi. Nazım Sangare, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Fenerbahçe, hazırlıklarını 10 Nisan Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek

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