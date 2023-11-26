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Spor
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Fenerbahçe'nin bombaları patlamaya artık hazır! İsimleri duyunca, şok olacaksınız...

2023-11-26 13:35:57
Fenerbahçe'nin bombaları patlamaya artık hazır! İsimleri duyunca, şok olacaksınız...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de bugün Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, kazanmak ve liderliğini devam ettirmek istiyor. Ara transfer dönemi yaklaşırken, sarı-lacivertli takımda hareketlilik yaşanıyor. İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda harekete geçen yönetim, 3 bomba transferi birden bitirmek istiyor. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

#1
Foto - Fenerbahçe'nin bombaları patlamaya artık hazır! İsimleri duyunca, şok olacaksınız...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

#2
Foto - Fenerbahçe'nin bombaları patlamaya artık hazır! İsimleri duyunca, şok olacaksınız...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile oynayacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 31 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

#3
Foto - Fenerbahçe'nin bombaları patlamaya artık hazır! İsimleri duyunca, şok olacaksınız...

Kırmızı-siyahlılar ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 14 puanla 12. sırada bulunuyor. Ligde son iki maçında 5 puan kaybeden Fenerbahçe, bir başka İstanbul temsilcisi olan Karagümrük'ü yenerek sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

#4
Foto - Fenerbahçe'nin bombaları patlamaya artık hazır! İsimleri duyunca, şok olacaksınız...

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, ara transfer dönemi yaklaşırken hareketlilik yaşıyor.

#5
Foto - Fenerbahçe'nin bombaları patlamaya artık hazır! İsimleri duyunca, şok olacaksınız...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın orta sahaya takviye yapmak istemesinden sonra yönetim harekete geçti ve 3 yıldız ismi birden bitirmeyi hedefliyor.

#6
Foto - Fenerbahçe'nin bombaları patlamaya artık hazır! İsimleri duyunca, şok olacaksınız...

Orta saha için güçlü bir isim arayan İsmail Kartal, bir süredir görüşme yaptığı Rade Krunic'i bitirmek için sona yaklaştı. Milan'da forma şansı bulmakta zorlanan Boşnak oyuncu da Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor yönetim bu transferi bitirmeye yakın.

#7
Foto - Fenerbahçe'nin bombaları patlamaya artık hazır! İsimleri duyunca, şok olacaksınız...

Fanatik'e göre; İtalyan basınında yer alan haberlere göre teknik direktör Pioli, bu sefer Krunic'in gitmesine izin verecek.

#8
Foto - Fenerbahçe'nin bombaları patlamaya artık hazır! İsimleri duyunca, şok olacaksınız...

Bu sezon ligde 10 maçta forma giyen Krunic'in henüz skora katkısı yok. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan oyuncunun sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

#9
Foto - Fenerbahçe'nin bombaları patlamaya artık hazır! İsimleri duyunca, şok olacaksınız...

Premier Lig'de küme düşen Leicester City'de ayrılarak İspanya devi Atletico Madrid'de transfer olan Çağlar Söyüncü ise burada istediği ortamı bulamadı ve sakatlığı sebebiyle de forma şansı bulamıyor.

#10
Foto - Fenerbahçe'nin bombaları patlamaya artık hazır! İsimleri duyunca, şok olacaksınız...

Fenerbahçe'nin savunmada yaşadığı sakatlıklar sebebiyle alternatif isim için de Çağlar Söyüncü'yü transfer etmeye niyetli olduğu ifade ediliyor.

#11
Foto - Fenerbahçe'nin bombaları patlamaya artık hazır! İsimleri duyunca, şok olacaksınız...

İSMAİL KARTAL, SALİH ÖZCAN'I İSTİYOR Orta sahaya bir yerli takviyesi de yapmak isteyen İsmail Kartal'ın bir diğer talebi de Salih Özcan oldu. Dortmund'da forma giyen milli yıldızın da gelecek olan teklife sıcak baktığı belirtiliyor.

#12
Foto - Fenerbahçe'nin bombaları patlamaya artık hazır! İsimleri duyunca, şok olacaksınız...

Dortmund ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Salih Özcan'ın güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

#13
Foto - Fenerbahçe'nin bombaları patlamaya artık hazır! İsimleri duyunca, şok olacaksınız...

Yapılan transfer görüşmelerinin ise Sportif Direktör Mario Branco üzerinden gerçekleşeceği bilgisine ulaşıldı. Branco'nun, transferler için kolları sıvadığı ve iki yıldızın, öncelikli olarak kiralık olarak takıma katılmasının sağlanacağı iddia edildi.

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