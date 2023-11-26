Fenerbahçe'nin bombaları patlamaya artık hazır! İsimleri duyunca, şok olacaksınız...

İSMAİL KARTAL, SALİH ÖZCAN'I İSTİYOR Orta sahaya bir yerli takviyesi de yapmak isteyen İsmail Kartal'ın bir diğer talebi de Salih Özcan oldu. Dortmund'da forma giyen milli yıldızın da gelecek olan teklife sıcak baktığı belirtiliyor.