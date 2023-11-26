2023-11-26 13:35:57 Fenerbahçe'nin bombaları patlamaya artık hazır! İsimleri duyunca, şok olacaksınız...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de bugün Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, kazanmak ve liderliğini devam ettirmek istiyor. Ara transfer dönemi yaklaşırken, sarı-lacivertli takımda hareketlilik yaşanıyor. İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda harekete geçen yönetim, 3 bomba transferi birden bitirmek istiyor. İşte son dakika transfer haberinin detayları...