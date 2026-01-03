Fenerbahçe’de yaprak dökümü başladı! İlk ayrılığı Rus basını açıkladı!

Oğuz Aydın'ın satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi için; Lig veya kupada 6 maç oynaması (Her maç en az 55 dakika) ya da CSKA Moskova'nın ligde şampiyon olması durumunda Oğuz Aydın'ın maçların en az P'sinde bir devre süre alması gerekiyor. 25 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçeceği ve 13 Ocak'taki kampa katılmasının beklendiği ifade edildi.