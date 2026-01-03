Fenerbahçe’de yaprak dökümü başladı! İlk ayrılığı Rus basını açıkladı!
Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın'ın transferi konusunda Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova ile anlaşma sağladığı açıklandı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Oğuz Aydın'ın adı bir süredir Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova ile anılıyordu.
Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre; CSKA Moskova ile Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın kiralanması konusunda anlaşma sağladı. CSKA Moskova, Oğuz Aydın'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralayacak. Rus ekibinin kiralama bedeli olarak Fenerbahçe'ye 650 bin euro ödeyeceği ve satın alma opsiyonunun ise 6 milyon euro olacağı bildirildi.
Oğuz Aydın'ın satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi için; Lig veya kupada 6 maç oynaması (Her maç en az 55 dakika) ya da CSKA Moskova'nın ligde şampiyon olması durumunda Oğuz Aydın'ın maçların en az P'sinde bir devre süre alması gerekiyor. 25 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçeceği ve 13 Ocak'taki kampa katılmasının beklendiği ifade edildi.
Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay maddesinin de olacağı belirtildi. Oğuz Aydın bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 24 karşılaşmada 2 asist yaptı.
