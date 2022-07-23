  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
12
FBI’dan Huawei'e nükleer suçlaması

2022-07-23 23:42:57
FBI’dan Huawei'e nükleer suçlaması

FBI, Huawei ekipmanlarıyla ilgili nükleer bir iddia ortaya attı.

#1
Foto - Çinli teknoloji devi Huawei’yi ağından çıkarmaya çalışan ABD, şirketin telekomünikasyon ekipmanlarını inceliyor.

Çinli teknoloji devi Huawei’yi ağından çıkarmaya çalışan ABD, şirketin telekomünikasyon ekipmanlarını inceliyor.

#2
Foto - FBI’dan gelen son iddiaya göre ise Huawei ekipmanları, ABD’nin nükleer silahları da dahil olmak üzere Savunma Bakanlığının iletişimini bozma potansiyeline sahip.

FBI’dan gelen son iddiaya göre ise Huawei ekipmanları, ABD’nin nükleer silahları da dahil olmak üzere Savunma Bakanlığının iletişimini bozma potansiyeline sahip.

#3
Foto - Huawei’nin telekomünikasyon ekipmanlarıyla donatılan ABD baz istasyonları inceleme altında.

Huawei’nin telekomünikasyon ekipmanlarıyla donatılan ABD baz istasyonları inceleme altında.

#4
Foto - CNN tarafından hazırlanan son FBI araştırması, Huawei’in, iletişim ekipmanları aracılığıyla ABD ordusuna ait hassas verileri elde edebileceğini söyledi.

CNN tarafından hazırlanan son FBI araştırması, Huawei’in, iletişim ekipmanları aracılığıyla ABD ordusuna ait hassas verileri elde edebileceğini söyledi.

#5
Foto - Hatta Çin hükümetinin, ABD’nin nükleer bilgilerini erişebileceğini iddia etti.

Hatta Çin hükümetinin, ABD’nin nükleer bilgilerini erişebileceğini iddia etti.

#6
Foto - ABD’nin Ortabatı eyaletlerinde kullanılan Huawei ekipmanları, askeri üslerin yakınında olmasıyla dikkat çekiyor. FBI’ın açıklamasına göre bu ekipmanların hızlı bir şekilde değiştirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde ABD Stratejik Komutanlığındaki iletişimin sızdırılabileceği belirtildi.

ABD’nin Ortabatı eyaletlerinde kullanılan Huawei ekipmanları, askeri üslerin yakınında olmasıyla dikkat çekiyor. FBI’ın açıklamasına göre bu ekipmanların hızlı bir şekilde değiştirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde ABD Stratejik Komutanlığındaki iletişimin sızdırılabileceği belirtildi.

#7
Foto - Oldukça hassas bölgelerde bulunan Huawei teçhizatlarının askeri istihbarat toplamak için kullanılabileceği aktarıldı. FBI yetkilileri, nükleer sistemlerin de tehlikede olabileceğine inanıyor. CNN’e konuşan eski bir FBI yetkilisi, “Nükleer üçlü (bir tür nükleer silah) ile komuta ve kontrol yeteneğimizi etkileyecektir” dedi.

Oldukça hassas bölgelerde bulunan Huawei teçhizatlarının askeri istihbarat toplamak için kullanılabileceği aktarıldı. FBI yetkilileri, nükleer sistemlerin de tehlikede olabileceğine inanıyor. CNN’e konuşan eski bir FBI yetkilisi, “Nükleer üçlü (bir tür nükleer silah) ile komuta ve kontrol yeteneğimizi etkileyecektir” dedi.

#8
Foto - FBI Direktörü Christopher Wray şu ifadeleri kullandı: Her 12 saatte bir, Çin karşıtı istihbarat soruşturması açıyoruz.

FBI Direktörü Christopher Wray şu ifadeleri kullandı: Her 12 saatte bir, Çin karşıtı istihbarat soruşturması açıyoruz.

#9
Foto - Diğer tüm büyük ulusların toplamından daha büyük bir bilgisayar korsanlığı programına sahip oldukları ve Amerikalıların kişisel ve kurumsal verilerini her ulusun toplamından daha fazla çaldıkları siber hırsızlıklarından bahsetmiyor bile.

Diğer tüm büyük ulusların toplamından daha büyük bir bilgisayar korsanlığı programına sahip oldukları ve Amerikalıların kişisel ve kurumsal verilerini her ulusun toplamından daha fazla çaldıkları siber hırsızlıklarından bahsetmiyor bile.

#10
Foto - Anonim kaynaklar şimdilik Çin’e veya başka bir ülkeye veri sızdırılıp sızdırılmadığını bilmiyor, ancak Çin hükümeti ABD’yi gözetleme iddiasını reddetti.

Anonim kaynaklar şimdilik Çin’e veya başka bir ülkeye veri sızdırılıp sızdırılmadığını bilmiyor, ancak Çin hükümeti ABD’yi gözetleme iddiasını reddetti.

#11
Foto - Ayrıca Huawei ise baz istasyonlarındaki ekipmanların, Savunma Bakanlığının iletişim spektrumunda çalışmadığını belirtti.

Ayrıca Huawei ise baz istasyonlarındaki ekipmanların, Savunma Bakanlığının iletişim spektrumunda çalışmadığını belirtti.

Aleyna Tilki sonunda bunu da yaptı! Hem donsuz, hem arsız
Gündem

Aleyna Tilki sonunda bunu da yaptı! Hem donsuz, hem arsız

Ahlaksız hareketleriyle tepki toplayan Aleyna Tilki isimli şarkıcı, hem edepsiz hem de yüzsüz olduğunu bir defa daha ortaya koydu. ..
Hep aynı terane! FETÖ yazdı Canan seslendirdi
Siyaset

Hep aynı terane! FETÖ yazdı Canan seslendirdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti'nin seçimi kaybederse Türkiye'den kaçacağı yalanını ortaya attı. Aynı yalanı yıllar önc..
Akşam çok mu içtiniz, T24'ün editörleri!
Medya

Akşam çok mu içtiniz, T24'ün editörleri!

Adı gayr-i meşru ilişki skandalları ile gündemden düşmeyen Sadettin Saran'ın açıklamalarını manşetinden paylaşıp, "İmam Hatip okullarının sa..
Fransa'dan Erdoğan'a övgü Macron'a eleştiri
Dünya

Fransa'dan Erdoğan'a övgü Macron'a eleştiri

Fransa yönetimi, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Fransız parlame..
Rusya'dan akaryakıt fiyatlarını patlatacak karar geldi
Dünya

Rusya'dan akaryakıt fiyatlarını patlatacak karar geldi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere satış yapmayacaklarını söyledi.
Meteoroloji duyurdu! Kuvvetli geliyor
Yaşam

Meteoroloji duyurdu! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji güncel hava durumu raporunu paylaştı. Tatil planı yapanlar için kritik uyarı geldi. Türkiye'de sıcak hava etkisini sürdürmeye de..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23