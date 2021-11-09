Fazla uykunun şaşırtan zararı

Doğru Beslenme DSÖ, kalp ve damarların sağlığını korumak isteyen herkes için detaylı bir diyet hazırladı. DSÖ uzmanları, önerilen gıda kategorilerinin yanı sıra sınırlı miktarlarda tüketilebilecek ve hiç yenmesi tavsiye edilmeyen gıdaları belirledi. Alkolün kesinlikle yasaklanmış ürünler listesine dahil edilmemesi ilginçtir, DSÖ yalnızca kullanımını sınırlamasını ister. Uzmanlar, krema ve mayonez gibi çok miktarda yağ içeren her şeyi yasaklıyor.. Ayrıca patates kızartması ve yağlı etler yasaktır. Bunlar, DSÖ'ye göre tüketilebilecek gıdalardır: Et: Tavuk, hindi, dana eti Balık: Tüm beyaz balıklar ve uskumru, sardalye, ton balığı ve somon gibi yağlı balıklar Süt ürünleri: Süt, peynirler süzme peynir, kefir, yoğurt Meyve ve Sebzeler: Tüm taze ve dondurulmuş sebzeler, bezelye, fasulye, zeytin, patates, şekersiz konserve meyve ve sebzeler, ceviz, kestane gibi kuru yemişler Kuru baklagiller: Bezelye, fasulye, mercimek gibi tüm kuru baklagiller Tahıllar: Kepekli un ve ondan yapılan ekmek, öğütülmemiş (tam) tahıllar, yulaf ezmesi ve mayasız ekmek. Tatlı: Az yağlı pudingler, şerbetsiz, yağsız sütlü pudingler İçecekler: Çay, kahve, maden suyu, şekersiz içecekler, şekersiz meyve suları, ev yapımı çorbalar