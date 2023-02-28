Fazla kahve tüketiyorsanız bir kez daha düşünün

Kafein merkezi sinir sistemi uyarıcısı olarak işlev görür. Beyne ulaştığında uyanıklık etkisi gösterir. Uyanık ve enerjik hissedersiniz. Bu nedenle uyuşukluk, baş ağrısı ve migreni tedavi etmek veya yönetmek için kullanılan ilaçlarda yaygın bir bileşendir. Çalışmalar ayrıca düzenli olarak kahve tüketenlerde Alzheimer ve bunama riskinin daha düşük olduğunu ve intihar riskinin de yüzde 45 oranında azaldığını ortaya koyuyor.