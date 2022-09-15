Fazla çay içmek kötü mü? Günde ne kadar çay içmeliyiz?

İlaçlarla etkileşime girebilir Bazı ilaçlarla etkileşime girebileceği ve etkinliklerini tehlikeye atabileceği için ilaç alanlar için aşırı çay tüketimi önerilmez. Günde ne kadar çay içilebilir? Ne kadar yeşil çay içebilirsiniz? Günlük çay dozu nedir? Bunlar günlük çay tüketimi hakkında en sık sorulan sorulardan sadece birkaçı. Diğer kafeinli içecekler gibi aşırı çay tüketimi asla iyi bir fikir değildir. Peki, günde ne kadar çay içilebileceğinin bilinen bir sınırı var mı? Güne eşlik edecek bir fincan sıcak çay keyfi büyük bir rahatlama ve keyif kaynağı olabileceği bilinir ancak içerdiği kafein kaygı, sinirlilik, tansiyonun yükselmesi ve kalp atışlarının hızlanmasına neden olabilir.