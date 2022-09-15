Fazla çay içmek kötü mü? Günde ne kadar çay içmeliyiz?

İşte aşırı çay tüketiminin sağlığa zararları. Mideye zararlı Bazı çaylar fazla tüketilirse, içeriğindeki tein nedeniyle veya daha 'ham' çaylar oldukları için mideye zararlı olabilir. Bazı çaylardaki kafein konsantrasyonu, sindirime dahil olan asit miktarını arttırdığı için mide bulantısına veya mide ağrılarına neden olabilir. Kalp sağlığını tehdit ediyor Yeşil çay tüketimi, kateşin içeriği nedeniyle kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde etkilidir. Öte yandan çay, kafein içeriği nedeniyle tansiyonu artırabilir ve kalp atışlarını hızlandırabilir, kalp ve damar sistemi üzerinde baskı oluşturabilir. Ayrıca sinir sistemini uyarabilir ve kaygı, sinirlilik ve stres durumlarını kötüleştirebilir. Kalp damar rahatsızlıkları, kalp yetmezliği ve anksiyete sorunu yaşayan kişilere aşırı çay tüketimi önerilmemektedir.