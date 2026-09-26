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Fatma Betül Sayan Kaya’ya şok gönderme: Zirvede bırakmışsınız

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Fatma Betül Sayan Kaya’ya şok gönderme: Zirvede bırakmışsınız

Sabah yazarı Dilek Güngör, adı son soruşturması iddialarına karışan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’ya şok gönderme: Zirvede bırakmışsınız

Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı yapan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın adı son günlerin en çok konuşulan olayı fon vurgununa karıştığı iddia edildi.

#2
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’ya şok gönderme: Zirvede bırakmışsınız

Gündemi sarsan iddiaların merkezinde, Kaya çiftinin fon üzerindeki astronomik kazancı yer alıyor.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’ya şok gönderme: Zirvede bırakmışsınız

İddiaya göre; Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya sisteme 163 milyon 46 bin lira yatırdı ve sadece 5 ay sonra 2 milyar 170 milyon lira (2.17 milyar TL) çekim yaptı.

#4
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’ya şok gönderme: Zirvede bırakmışsınız

Bu devasa haksız kazanç iddialarına rağmen Kaya'nın henüz kamuoyuna bir açıklama yapmaması tepkileri artırdı.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’ya şok gönderme: Zirvede bırakmışsınız

Sayan Kaya'nın Özata Denizcilik (OZATD) hisselerinde işlem yaptığını, 8 Nisan'da başlayan işlemlerin Eylül ayında satışlarla sonlandığını öne sürüldü.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’ya şok gönderme: Zirvede bırakmışsınız

Sabah yazarı Dilek Güngör, X'teki paylaşımında Betül Sayan Kaya'yı etiketleyerek 'Zirvede bırakmışsınız' dedi ve şunları yazdı: Bu Özata grafiği… Muhtemelen satış günü 11 Eylül, yani fon krizi yeni başlamışken... Haber mi alındı yoksa SPK’nın hisselerde alım-satımdaki isimleri açıklamaya başlamasından mı korkuldu bilmiyorum.

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Yorumlar

diyarbakırlı

Fon hadiselerinin gündem oluşumunun engellenmesi adına birileri sürekli farklı gündemler oluşturarak dikkatleri farklı yönlere çevirmeye çalışmakta. Ama kamuoyu gündemi buna izin vermeyeceğini göstermektedir.
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