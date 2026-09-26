Fatma Betül Sayan Kaya’ya şok gönderme: Zirvede bırakmışsınız
Sabah yazarı Dilek Güngör, adı son soruşturması iddialarına karışan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sabah yazarı Dilek Güngör, adı son soruşturması iddialarına karışan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı yapan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın adı son günlerin en çok konuşulan olayı fon vurgununa karıştığı iddia edildi.
Gündemi sarsan iddiaların merkezinde, Kaya çiftinin fon üzerindeki astronomik kazancı yer alıyor.
İddiaya göre; Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya sisteme 163 milyon 46 bin lira yatırdı ve sadece 5 ay sonra 2 milyar 170 milyon lira (2.17 milyar TL) çekim yaptı.
Bu devasa haksız kazanç iddialarına rağmen Kaya'nın henüz kamuoyuna bir açıklama yapmaması tepkileri artırdı.
Sayan Kaya'nın Özata Denizcilik (OZATD) hisselerinde işlem yaptığını, 8 Nisan'da başlayan işlemlerin Eylül ayında satışlarla sonlandığını öne sürüldü.
Sabah yazarı Dilek Güngör, X'teki paylaşımında Betül Sayan Kaya'yı etiketleyerek 'Zirvede bırakmışsınız' dedi ve şunları yazdı: Bu Özata grafiği… Muhtemelen satış günü 11 Eylül, yani fon krizi yeni başlamışken... Haber mi alındı yoksa SPK’nın hisselerde alım-satımdaki isimleri açıklamaya başlamasından mı korkuldu bilmiyorum.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23