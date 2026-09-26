Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden gururlandıran başarı

Okulda bu yıl açılan teknoloji bölümüne ilişkin de bilgi veren Çevik, "Teknoloji bölümü açma sebebimiz biraz da bu yarışmalarda ve okulun bu alandaki başarılarından kaynaklanıyor. Güzel bir eğitim çalışması var. Biz de bunun adını koyalım dedik ve teknoloji bölümümüzü ilk defa açtık. Yüzde 1 ile kapattı teknoloji bölümümüz. Bundan sonraki süreçte artık öğrencilerimizin daha iyi dereceler elde etmesini umut ediyoruz." şeklinde konuştu. Malatya'daki yarışmada öğrencilerle birlikte yer alan meslek dersleri öğretmeni Muhammed Ali Atalay ise başarının öğrencilere ait olduğunu, kendilerinin de onlara destek olmak için yanlarında bulunduğunu söyledi. Atalay, öğrencilerin geç saatlere kadar çalıştığını belirterek, "'Uyuyun, artık kendinizi daha fazla yormayın.' diye söylememize rağmen bizi dinlemediler ve çok yoğun çalıştılar. Gece 2 gibi KYK yurduna gelmiştik. Sabah namazına olur da uyanamazlar diye odalarına gittiğimde sabah 5'i geçiyordu. Elinde lehim ve dron etrafında çalışıyorlardı. Bu beni çok duygulandırmıştı. Sanırım başarının da zaten kaynağı bu, inanmak ve azimle çalışmak. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.