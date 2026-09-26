Çok konuşulacak çıkış: Seni AK Parti'den meclis üyesi yapan kim? Kim referans oldu açıkla
15 Temmuz gazisi Yahya Tezgelen, CHP'den istifa eden Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik'le ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
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15 Temmuz gazisi Yahya Tezgelen, CHP'den istifa eden Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik'le ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Üsküdar Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik, partisinden istifa etti.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yerel seçimlerinde CHP'den gelen teklifi, siyasi aidiyet tartışmalarının ötesinde, Üsküdar'a ve Üsküdarlılara hizmet etme imkanı bulabileceği düşüncesiyle kabul ettiğini belirtti.
Kendisi için temel ölçünün hangi makamda bulunduğundan ziyade Üsküdarlılara ne ölçüde hizmet edebildiği olduğunu vurgulayan Çelik, "Ancak zaman içerisinde karşılaştığım yönetim anlayışı, bu beklentimin karşılığını bulmadığını açık biçimde gösterdi. Görev sürem boyunca liyakat konusunda ciddi tereddütler yaşamama neden olan görevlendirmelere ve kurumsal yetki ve sorumlulukların dışında şekillendiğini düşündüğüm yönetim süreçlerine şahit oldum. Belediye Başkan Yardımcısı olarak yetki ve çalışma alanımın dönem dönem sınırlandırılması, görevimi sağlıklı biçimde yerine getirmemi güçleştiren uygulamalar ve maruz kaldığımı düşündüğüm sistematik dışlanma, zaman içerisinde benim açımdan kabul edilemez bir duruma ulaştı." ifadelerini kullandı.
Çelik, bugün yürütülmekte olan hukuki sürecin ise bütün bu yaşananları kendisi açısından çok daha ağır bir boyuta taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Gözaltında bulunduğum süre içerisinde, Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde, belediye meclis üyeliğinden istifa etmem yönünde CHP ve Yeni Parti ilçe ve il örgütünden hem şahsıma hem de eşime baskı yapıldığına üzülerek şahit oldum. İçinde bulunduğum şartlara ve ailemin yaşadığı ağır sürece rağmen böyle bir talep ve baskıyla karşı karşıya bırakılmam yerine öncelikle siyasi öngörü ve süreç yönetiminin başarısızlıklarından sorumlu olan kişilerin göz ardı edilmesi yaşadığım hayal kırıklığını daha da derinleştirmiştir."
Yaşadığı bu ağır sürecin uzun süredir taşıdığı tereddütleri artık geri dönülemez bir noktaya getirdiğini aktaran Çelik, "Siyaseti kurumsal iradenin dışında, kişisel hesapların veya makam mücadelelerinin değil, millete hizmet etmenin vasıtası olarak gördüm. Bugün de aynı anlayışı muhafaza ediyorum. Bu sebeplerle, siyasi ve vicdani sorumluluğumun gereği olarak Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Bundan sonraki süreçte de bugüne kadar olduğu gibi Üsküdar'ın, Üsküdarlıların ve milletimizin menfaatini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutmaya devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.
Yahya Tezgelen eski AK Partili olan Amine Cansu Çelik için "Senin bu ülkeye yapacağın en büyüm iyilik, seni Üsküdar akpartiden meclis üyesi yapan kim? Sana kim referans oldu, açıkla" dedi.
Cansu Çelik kimdir? Çelik’in siyasi hayatındaki ilk dönem AK Parti çatısı altında gerçekleşti. Bu süreçte AK Parti Üsküdar Kadın Kolları Tanıtım Medya Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Yerel siyaset içerisindeki çalışmalarını sürdüren Çelik, ilerleyen dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Böylece belediye meclislerinde aktif şekilde yer almaya başladı. Amine Cansu Çelik, siyasi kariyerinin ilerleyen döneminde AK Parti’den ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. CHP döneminde de yerel yönetim çalışmalarını sürdüren Çelik, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerine seçildi. Çelik’in siyasi kariyerindeki parti değişikliği ve sonrasında üstlendiği belediye görevleri, yerel yönetim çalışmalarındaki kariyerinin önemli aşamaları arasında yer aldı.
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