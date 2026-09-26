Çok konuşulacak çıkış: Seni AK Parti'den meclis üyesi yapan kim? Kim referans oldu açıkla

Çelik, bugün yürütülmekte olan hukuki sürecin ise bütün bu yaşananları kendisi açısından çok daha ağır bir boyuta taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Gözaltında bulunduğum süre içerisinde, Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde, belediye meclis üyeliğinden istifa etmem yönünde CHP ve Yeni Parti ilçe ve il örgütünden hem şahsıma hem de eşime baskı yapıldığına üzülerek şahit oldum. İçinde bulunduğum şartlara ve ailemin yaşadığı ağır sürece rağmen böyle bir talep ve baskıyla karşı karşıya bırakılmam yerine öncelikle siyasi öngörü ve süreç yönetiminin başarısızlıklarından sorumlu olan kişilerin göz ardı edilmesi yaşadığım hayal kırıklığını daha da derinleştirmiştir."