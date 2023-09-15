2023-09-15 14:25:56 Fatih Terim sözleri olay oldu! Arda Turan'dan açıklamalar geldi...
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, MARCA'ya özel röportaj verdi. Turan, İspanyol basınına verdiği röportajda Fatih Terim hakkında da konuştu. Arda Turandan Fatih Terim sözleri Örnek aldığı teknik direktörleri açıkladı Türk futbolunun gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcularından biri olarak gösterilen Arda Turan, kariyerine Eyüpspor'da teknik direktör olarak devam ediyor. Arda Turan, futbolculuk günlerinden teknik direktörlüğe giden yolculuğunu MARCA'ya anlattı.