Fatih Terim sözleri olay oldu! Arda Turan'dan açıklamalar geldi...

Arda Turan'ın MARCA'ya verdiği röportaj şu şekilde: "MUTLULUĞUMU VE HAYALLERİMİ FUTBOLA BORÇLUYUM" "Futbol hayatımın en önemli parçasıydı, başarılarımı, mutluluğumu ve hayallerimi çocukluğumdan beri futbola borçluyum. Tüm duyguları yaşadım ama antrenörlüğe başladığımda bunun yepyeni bir dünya olduğunu gördüm. Şimdi sanki sıfırdan başlıyorum. Hedefim futbolcu olarak başardığımdan daha fazlasını başarmak. Burası sahadan çok farklı. Kariyerim boyunca edindiğim tüm tecrübeleri buraya taşımak ve her geçen gün kendimi geliştirerek hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Kariyerim boyunca çok önemli antrenörlerle çalıştım ve hepsinden çok şey öğrendim. Şimdi bu deneyimleri oyuncularıma aktarma zamanı. Bu uzun bir yol, öğrenecek çok şey ve kazanılacak çok deneyim var. Ama şu ana kadar antrenmanlarda hissettiklerimden çok memnunum. Mutluyum, umarım böyle devam eder"