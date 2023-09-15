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Spor
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Fatih Terim sözleri olay oldu! Arda Turan'dan açıklamalar geldi...

2023-09-15 14:25:56
Fatih Terim sözleri olay oldu! Arda Turan'dan açıklamalar geldi...

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, MARCA'ya özel röportaj verdi. Turan, İspanyol basınına verdiği röportajda Fatih Terim hakkında da konuştu. Arda Turandan Fatih Terim sözleri Örnek aldığı teknik direktörleri açıkladı Türk futbolunun gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcularından biri olarak gösterilen Arda Turan, kariyerine Eyüpspor'da teknik direktör olarak devam ediyor. Arda Turan, futbolculuk günlerinden teknik direktörlüğe giden yolculuğunu MARCA'ya anlattı.

#1
Foto - Fatih Terim sözleri olay oldu! Arda Turan'dan açıklamalar geldi...

Arda Turan, Atletico Madrid ve Simeone hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fatih Terim hakkında da konuşan Arda Turan, tecrübeli teknik adamın etkilendiği yönünü açıkladı.

#2
Foto - Fatih Terim sözleri olay oldu! Arda Turan'dan açıklamalar geldi...

Arda Turan'ın MARCA'ya verdiği röportaj şu şekilde: "MUTLULUĞUMU VE HAYALLERİMİ FUTBOLA BORÇLUYUM" "Futbol hayatımın en önemli parçasıydı, başarılarımı, mutluluğumu ve hayallerimi çocukluğumdan beri futbola borçluyum. Tüm duyguları yaşadım ama antrenörlüğe başladığımda bunun yepyeni bir dünya olduğunu gördüm. Şimdi sanki sıfırdan başlıyorum. Hedefim futbolcu olarak başardığımdan daha fazlasını başarmak. Burası sahadan çok farklı. Kariyerim boyunca edindiğim tüm tecrübeleri buraya taşımak ve her geçen gün kendimi geliştirerek hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Kariyerim boyunca çok önemli antrenörlerle çalıştım ve hepsinden çok şey öğrendim. Şimdi bu deneyimleri oyuncularıma aktarma zamanı. Bu uzun bir yol, öğrenecek çok şey ve kazanılacak çok deneyim var. Ama şu ana kadar antrenmanlarda hissettiklerimden çok memnunum. Mutluyum, umarım böyle devam eder"

#3
Foto - Fatih Terim sözleri olay oldu! Arda Turan'dan açıklamalar geldi...

TAKTİKSEL OLARAK KİMLERİ ÖRNEK ALDI? "İkisinden de (Diego Simeone ve Luis Henrique) çok şey öğrendim. Simeone'nin defansif bakış açıma katkısı büyük. Luis Enrique'den ise hücum aksiyonlarını ve saha içindeki pozisyon almayı öğrendim. Teknik ve taktik anlayışın yanı sıra, her ikisinden de oyunculara karşı çok dürüst ve açık olmayı öğrendim. Onlarda beni en çok etkileyen şeylerden biri de buydu. Taktiksel anlamda Simeone'den takımı konumlandırma, sertlik, savunmada birlikte hareket etme, pres yapma, 4-4-2'de karşılama, bloklar arasında pas vermeme ve duran topları organize etme konularında çok şey öğrendim. Luis Enrique'den takımın nasıl konumlandırılacağı, rakip savunmaya karşı nasıl çözümler bulunacağı, nasıl yerleşileceği ve tepki verileceği konusunda çok şey öğrendim. Bahsetmeden geçemeyeceğim bazı isimler de var: sezon başı hazırlıkları için Oscar Ortega ve duran top hazırlığı için Mono Burgos..."

#4
Foto - Fatih Terim sözleri olay oldu! Arda Turan'dan açıklamalar geldi...

FATİH TERİM SÖZLERİ "Simeone maçları sanki bir oyuncuymuş gibi yaşayan bir antrenör. Fatih Terim'i de bu açıdan hatırlamak isterim. İkisi de oyunu saha kenarından yaşadı. Onun takımında oynarken yedek kulübesine baktığınızda en az sizin kadar maçı kazanmak isteyen bir antrenör görürdünüz. Bunu hissederdiniz. Bu her zaman oyuncu üzerinde olumlu bir etki yaratır. Ben de oyunu saha kenarından deneyimlemeyi ve bu enerjiyi oyuncularıma aktarmayı seviyorum"

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