Fatih Dönemi’ne ait! Kaunos Antik Kenti'nde ezber bozan keşif

Bu yeni veriler heyecanımızı daha da artırdı. Daha yolun başındayız. Burada şimdiye kadar elde edilen verilerde Osmanlı Dönemine ait bir buluntu yok ama bu bir ilk. Belki de Türk döneminin, Osmanlı döneminin izlerini Kaunos'ta bu şekilde yakalamış olacağız.