Faşir’deki etnik temizlikte kan donduran gerçekler! Türkiye’nin öncülük edeceği tarihi süreç resmen duyuruldu

Faşir'in Sudan ve Darfur açısından tarihsel önemine işaret eden Eltayeb, Darfur Sultanlığı'nın tarihi başkenti olduğunu ve İngilizlere karşı direniş hareketine öncülük ettiğini söyledi. Kentin Osmanlı İmparatorluğu bayrağı altında savaştığını, 300'den fazla Kur'an okuluna ev sahipliği yaptığını belirten Eltayeb, Faşir'in Mekke'deki Kabe'nin örtüsünün hazırlanmasına ve tedarik edilmesine de katkıda bulunduğunu ifade etti ve "Bu nedenle hedef alınıyor." dedi. Sudan Silahlı Kuvvetlerinin Kordofan ve Darfur bölgelerinde ilerleme kaydettiğini savunan Eltayeb, El Faşir'in de yakında geri alınacağını ve halkın güvenli şekilde kente dönebileceğini dile getirdi.