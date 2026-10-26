Faşir’deki etnik temizlikte kan donduran gerçekler! Türkiye’nin öncülük edeceği tarihi süreç resmen duyuruldu
Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Faşir kentinde yaşanan etnik temizlik ve katliamlar karşısında uluslararası toplumun bilinçli bir kayıtsızlık sergileyerek adeta skandala imza attığını ifade etti. Şehrin dev bir hapishaneye dönüştüğünü ve yakılan cesetler ile toplu mezarların uydu görüntüleriyle kanıtlandığını belirten Eltayeb, uluslararası adalet kurumlarının çifte standart uyguladığını vurguladı. Ankara'nın Sudan'ın meşru hükümetinin ve toprak bütünlüğünün yanında durduğunu hatırlatan Büyükelçi, ülkenin yeniden inşa ve rehabilitasyon sürecine Türkiye'nin öncülük edeceğini ve bu tarihi adımın çok yakında başlayacağını müjdeledi.