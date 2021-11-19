Faiz neden haram kılınmıştır? Faiz yiyenlerin sonu

Merkez Bankası'nın dün açıklanan faiz kararının ardından vatandaşlar faizin neden haram kılındığı ve bunun dinen hükmünün ne olduğu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Bankalar farklı oranlar üzerinden günümüzde faiz verir. Bu doğrultuda insanlar paralarını bankayı yatırır ve aylık olarak belli bir faiz alır. Ancak söz konusu İslami açıdan ele alınmak olduğunda, bunun haram olduğu bilinmektedir. Ancak neden haram olduğu ve neden faiz kullanılmaması gerektiği merak edilen konular arasında yer alıyor.