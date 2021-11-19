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Ekonomi
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Faiz neden haram kılınmıştır? Faiz yiyenlerin sonu

2021-11-19 08:20:47
Faiz neden haram kılınmıştır? Faiz yiyenlerin sonu

Merkez Bankası'nın dün açıklanan faiz kararının ardından vatandaşlar faizin neden haram kılındığı ve bunun dinen hükmünün ne olduğu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Bankalar farklı oranlar üzerinden günümüzde faiz verir. Bu doğrultuda insanlar paralarını bankayı yatırır ve aylık olarak belli bir faiz alır. Ancak söz konusu İslami açıdan ele alınmak olduğunda, bunun haram olduğu bilinmektedir. Ancak neden haram olduğu ve neden faiz kullanılmaması gerektiği merak edilen konular arasında yer alıyor.

#1
Foto - FAİZ NEDEN HARAM KILINMIŞTIR? - İslami açıdan ele alındığı vakit faiz haramdır. Bunun nedeni ise İslami hukuk ve ahlak kuralları bakımından düşünüldüğünde, ‘hak’ kavramına uzak olmasıdır. Çünkü faiz kul hakkını hiçe sayması ile beraber aynı zamanda insanları kolay bir şekilde aldatmanın yolunu açmaktadır. Başkasının hakkını yemek İslamiyet hukuk ve ahlak kuralları da yer almadığı için, Müslümanlık açısından faiz haram kılınmıştır. Bu durum aynı zamanda toplumsal açıdan da insanların birbirini olan güvenini önemli oranda düşür. İnsanları belli bir rekabete sokar ve aynı zamanda daha çok kazanma dürtüsü önemli bir kayıp yaşatabilir.

FAİZ NEDEN HARAM KILINMIŞTIR? - İslami açıdan ele alındığı vakit faiz haramdır. Bunun nedeni ise İslami hukuk ve ahlak kuralları bakımından düşünüldüğünde, ‘hak’ kavramına uzak olmasıdır. Çünkü faiz kul hakkını hiçe sayması ile beraber aynı zamanda insanları kolay bir şekilde aldatmanın yolunu açmaktadır. Başkasının hakkını yemek İslamiyet hukuk ve ahlak kuralları da yer almadığı için, Müslümanlık açısından faiz haram kılınmıştır. Bu durum aynı zamanda toplumsal açıdan da insanların birbirini olan güvenini önemli oranda düşür. İnsanları belli bir rekabete sokar ve aynı zamanda daha çok kazanma dürtüsü önemli bir kayıp yaşatabilir.

#2
Foto - Özellikle İslami açıdan bakıldığı vakit hak yeme durumu söz konusu olduğu için faiz haram kılınmıştır. Bulurum, ‘hak’ kavramı noktasında diyanet üzerinden de geçerliliğini korumaktadır. Aynı zamanda ‘Allah, yasakladığı için’ bir emir olarak da faiz haram kılınmıştır.

Özellikle İslami açıdan bakıldığı vakit hak yeme durumu söz konusu olduğu için faiz haram kılınmıştır. Bulurum, ‘hak’ kavramı noktasında diyanet üzerinden de geçerliliğini korumaktadır. Aynı zamanda ‘Allah, yasakladığı için’ bir emir olarak da faiz haram kılınmıştır.

#3
Foto - Toplumsal gelir dağılımını yok eden, haksız yere başkalarının kazancını ortadan kaldıran bir durum olduğundan İslami bakımdan faiz haramdır. Bu sebepten dolayı hiçbir Müslümanın farklı bankalar üzerinden faiz almaması dile getirilir. Ancak bu durum elbette kişinin kendi nefsi ve iradesi üzerinden ele alınmaktadır.

Toplumsal gelir dağılımını yok eden, haksız yere başkalarının kazancını ortadan kaldıran bir durum olduğundan İslami bakımdan faiz haramdır. Bu sebepten dolayı hiçbir Müslümanın farklı bankalar üzerinden faiz almaması dile getirilir. Ancak bu durum elbette kişinin kendi nefsi ve iradesi üzerinden ele alınmaktadır.

#4
Foto - Yüce Allah'ın insanlığa son mesajı olan ve yaşamıyla Müminlere örnek olan kutlu Nebi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aracılığıyla bildirdiği kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir çok ayette faizin her türlüsü kesin bir dille haram kılınmış ve yasaklanmıştır.

Yüce Allah'ın insanlığa son mesajı olan ve yaşamıyla Müminlere örnek olan kutlu Nebi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aracılığıyla bildirdiği kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir çok ayette faizin her türlüsü kesin bir dille haram kılınmış ve yasaklanmıştır.

#5
Foto - İşte Kur’an-ı Kerim’de faiz ile ilgili hükmün yer aldığı ayetler; -Kendi aranızda birbirinizin malını (İslam’ın yasakladığı rüşvet, faiz, gasp, aldatma gibi) batıl yollarla yemeyin. (Yanlış olduğunu) bile bile, yöneticilere rüşvet vererek, insanlara ait olan mallardan bir kısmını günah ile yemeyin. (2/Bakara 188)

İşte Kur’an-ı Kerim’de faiz ile ilgili hükmün yer aldığı ayetler; -Kendi aranızda birbirinizin malını (İslam’ın yasakladığı rüşvet, faiz, gasp, aldatma gibi) batıl yollarla yemeyin. (Yanlış olduğunu) bile bile, yöneticilere rüşvet vererek, insanlara ait olan mallardan bir kısmını günah ile yemeyin. (2/Bakara 188)

#6
Foto - -Faiz yiyenler, şeytanın dokunduğu (cin çarpmış) kimse gibi (kabirlerinden) kalkarlar. (Bu ceza:) “Alışveriş de faiz gibidir.” demeleri nedeniyledir. Oysa Allah alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır. Kendisine Rabbinin (faize dair) öğüdü gelip de bu işe son verenin, (faizi bıraktıktan sonra) geriye kalan malı/önceki kazançları onundur. Ve onun durumu (hakkında verilecek hüküm) Allah’adır. Kim de faizli işleme geri dönerse bunlar ateşin ehlidir ve orada ebedî kalacaklardır. (2/Bakara 275)

-Faiz yiyenler, şeytanın dokunduğu (cin çarpmış) kimse gibi (kabirlerinden) kalkarlar. (Bu ceza:) “Alışveriş de faiz gibidir.” demeleri nedeniyledir. Oysa Allah alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır. Kendisine Rabbinin (faize dair) öğüdü gelip de bu işe son verenin, (faizi bıraktıktan sonra) geriye kalan malı/önceki kazançları onundur. Ve onun durumu (hakkında verilecek hüküm) Allah’adır. Kim de faizli işleme geri dönerse bunlar ateşin ehlidir ve orada ebedî kalacaklardır. (2/Bakara 275)

#7
Foto - -Allah, faizin bereketini siler, sadakaları ise artırır. Allah, (faizi alışveriş gibi helal sayan) kâfiri ve (faizle muamele eden) günahkârları sevmez. (2/Bakara 276)

-Allah, faizin bereketini siler, sadakaları ise artırır. Allah, (faizi alışveriş gibi helal sayan) kâfiri ve (faizle muamele eden) günahkârları sevmez. (2/Bakara 276)

#8
Foto - -Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve şayet müminlerseniz faizi terk edin. (2/Bakara 278)

-Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve şayet müminlerseniz faizi terk edin. (2/Bakara 278)

#9
Foto - -Şayet (faizli işlemleri) bırakmadıysanız (o hâlde) Allah’a ve Resûl’üne savaş ilan edin! Şayet tevbe ederseniz mallarınızın (faiz bulaşmamış) ana sermayesi size aittir. Zulmetmez ve zulme de uğramazsınız. (2/Bakara 279)

-Şayet (faizli işlemleri) bırakmadıysanız (o hâlde) Allah’a ve Resûl’üne savaş ilan edin! Şayet tevbe ederseniz mallarınızın (faiz bulaşmamış) ana sermayesi size aittir. Zulmetmez ve zulme de uğramazsınız. (2/Bakara 279)

#10
Foto - - Ey iman edenler! (Oranları) kat kat arttırılmış faizi yemeyin, Allah’tan korkup sakının ki kurtuluşa erebilesiniz. (3/Âl-i İmran 130)

- Ey iman edenler! (Oranları) kat kat arttırılmış faizi yemeyin, Allah’tan korkup sakının ki kurtuluşa erebilesiniz. (3/Âl-i İmran 130)

#11
Foto - -Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayalı bir ticaret olması dışında, aranızda mallarınızı batıl yolla yemeyin. Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah, size karşı merhametlidir. (4/Nisâ 29)

-Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayalı bir ticaret olması dışında, aranızda mallarınızı batıl yolla yemeyin. Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah, size karşı merhametlidir. (4/Nisâ 29)

#12
Foto - -Kim de bunu haddi aşmak ve zulmetmek için yaparsa, (bir ceza olarak) onu ateşe sokacağız. Bu, Allah için çok kolaydır. (4/Nisâ 30)

-Kim de bunu haddi aşmak ve zulmetmek için yaparsa, (bir ceza olarak) onu ateşe sokacağız. Bu, Allah için çok kolaydır. (4/Nisâ 30)

#13
Foto - -Yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız (küçük) günahlarınızı örter ve sizi şerefli bir makama sokarız. (4/Nisâ 31)

-Yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız (küçük) günahlarınızı örter ve sizi şerefli bir makama sokarız. (4/Nisâ 31)

#14
Foto - -Yasaklandıkları hâlde faiz ve insanların mallarını batıl yollarla yemeleri nedeniyle... Onlardan kâfir olanlar için can yakıcı bir azap hazırladık. (4/Nisâ 161)

-Yasaklandıkları hâlde faiz ve insanların mallarını batıl yollarla yemeleri nedeniyle... Onlardan kâfir olanlar için can yakıcı bir azap hazırladık. (4/Nisâ 161)

#15
Foto - -İnsanların malları artsın diye alıp verdiğiniz faizler, Allah katında artmaz. Allah’ın rızasını umarak verdiğiniz zekâtlar ise, işte kat kat arttırılacak olanlar bunlardır. (30/Rûm 39)

-İnsanların malları artsın diye alıp verdiğiniz faizler, Allah katında artmaz. Allah’ın rızasını umarak verdiğiniz zekâtlar ise, işte kat kat arttırılacak olanlar bunlardır. (30/Rûm 39)

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