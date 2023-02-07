2023-02-07 20:23:11 Faciadan saniyelerle kurtuldular
Bir kadın ve çocuk yıkılan minarenin altında kalmaktan son anda kurtuldular.
İstanbul için kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın, kar yağışı etkili oluyor! AKOM hava durumu raporu
Bir kadın ve çocuk yıkılan minarenin altında kalmaktan son anda kurtuldular.
Kayseri’nin Talas ilçesinde bir kadın ve çocuk depremden dolayı yıkılan cami minaresinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Dün merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremden Kayseri de etkilendi.
Depremin ardından Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Taslak Sokak’ta bulunan Abdulhamid Han Camii’ne sığınan bir kadın ve çocuk, yıkılan minarenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Öte yandan kadının ve çocuğun saniyelerle kurtuluşu güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23