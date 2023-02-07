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Yaşam
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Faciadan saniyelerle kurtuldular

2023-02-07 20:23:11
Faciadan saniyelerle kurtuldular

Bir kadın ve çocuk yıkılan minarenin altında kalmaktan son anda kurtuldular.

#1
Foto - Faciadan saniyelerle kurtuldular

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir kadın ve çocuk depremden dolayı yıkılan cami minaresinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

#2
Foto - Faciadan saniyelerle kurtuldular

Dün merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremden Kayseri de etkilendi.

#3
Foto - Faciadan saniyelerle kurtuldular

Depremin ardından Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Taslak Sokak’ta bulunan Abdulhamid Han Camii’ne sığınan bir kadın ve çocuk, yıkılan minarenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

#4
Foto - Faciadan saniyelerle kurtuldular

Öte yandan kadının ve çocuğun saniyelerle kurtuluşu güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

#5
Foto - Faciadan saniyelerle kurtuldular

#6
Foto - Faciadan saniyelerle kurtuldular

#7
Foto - Faciadan saniyelerle kurtuldular

#8
Foto - Faciadan saniyelerle kurtuldular

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