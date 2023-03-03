Faciada hayatını kaybeden 263 madenci dualarla anıldı

"Yakın zamanda gördüğünüz gibi sadece yerin altında değiliz" diyerek sözlerine devam eden Yeşil, "Yaşadığımız deprem felaketinde madenci kardeşlerimiz Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep'te, Malatya'da enkaz kaldırma, arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Oralarda yerin altındaki üretim yaparken yaşam şartlarını kendileri oluşturduğu gibi enkazları delerek enkazın altındaki vatandaşlara nefes olmak için mücadele etti. Hemen hemen 350 vatandaşımızı enkazın altından sağ olarak çıkarttı. Ne yazık ki 4 bin vatandaşımızın enkazın altından cenazelerini aldık. Büyük bir mücadele verdiler. Kendi hayatlarını riske atarak o enkazların altında kendi tahkimatlarını yaparak bir mücadele verdiler. Kendi anne babalarıymış gibi, kendi kardeşleriymiş gibi bölgede vatandaşlarımızı enkazın altından çıkartmak için mücadele ettiler. Sadece yerin altında değiliz, artık yerin üstünde de varız. Bu tür arama kurtarma çalışmalarında maden işçilerinin ne kadar tecrübeli olduğunu, bu işte ne kadar profesyonel olduğunu tüm Türkiye gördü. Bundan sonraki süreçte çalışmalar olacağını düşünüyorum. Böyle maden kazalarının bir daha yaşanmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.