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Faciada hayatını kaybeden 263 madenci dualarla anıldı

2023-03-03 10:14:59
Faciada hayatını kaybeden 263 madenci dualarla anıldı

Zonguldak'ta 3 Mart 1992 tarihindeki maden faciasında hayatını kaybeden maden işçileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde yapılan törende dualarla anıldı.

#1
Foto - Faciada hayatını kaybeden 263 madenci dualarla anıldı

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan dualarla hayatını kaybedenler anıldı.

#2
Foto - Faciada hayatını kaybeden 263 madenci dualarla anıldı

Son yaşanan yüzyılın afetiyle madencilere artık yer üstünde de ihtiyaç olduğunu hatırlatan Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, şunları söyledi:

#3
Foto - Faciada hayatını kaybeden 263 madenci dualarla anıldı

"Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Yakın zamanda yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle 11 ilimizde büyük bir yıkım yaşandı. Vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 175 yıldır bu topraklarda üretim yapıyoruz. Büyük bedeller ödedik. 5 bine yakın maden şehidimiz var. Bunların içinde en büyük grizu facialarında burada 3 Mart 1992'de 263 arkadaşımız, 7 Mart 1983 yılında Armutçuk bölgemizde 103 arkadaşımız, 14 Ekim 2022 tarihinde Amasra'da 42 kardeşimiz vefat etti. Ben hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Madencilik zor bir meslek. Arkadaşlarımız yerin yüzlerce metre altında zor şartlarda bu mesleği icra etmeye çalışıyorlar"

#4
Foto - Faciada hayatını kaybeden 263 madenci dualarla anıldı

"Yakın zamanda gördüğünüz gibi sadece yerin altında değiliz" diyerek sözlerine devam eden Yeşil, "Yaşadığımız deprem felaketinde madenci kardeşlerimiz Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep'te, Malatya'da enkaz kaldırma, arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Oralarda yerin altındaki üretim yaparken yaşam şartlarını kendileri oluşturduğu gibi enkazları delerek enkazın altındaki vatandaşlara nefes olmak için mücadele etti. Hemen hemen 350 vatandaşımızı enkazın altından sağ olarak çıkarttı. Ne yazık ki 4 bin vatandaşımızın enkazın altından cenazelerini aldık. Büyük bir mücadele verdiler. Kendi hayatlarını riske atarak o enkazların altında kendi tahkimatlarını yaparak bir mücadele verdiler. Kendi anne babalarıymış gibi, kendi kardeşleriymiş gibi bölgede vatandaşlarımızı enkazın altından çıkartmak için mücadele ettiler. Sadece yerin altında değiliz, artık yerin üstünde de varız. Bu tür arama kurtarma çalışmalarında maden işçilerinin ne kadar tecrübeli olduğunu, bu işte ne kadar profesyonel olduğunu tüm Türkiye gördü. Bundan sonraki süreçte çalışmalar olacağını düşünüyorum. Böyle maden kazalarının bir daha yaşanmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Faciada hayatını kaybeden 263 madenci dualarla anıldı

14 yıllık maden işçisi Murat Aldırtmaz, "Yaşım 41, yaklaşık 14 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Bugün 3 Mart, bizim için buruk. Hüzünlü, acılı bir gün. 3 Mart 1992'de 263 madenci ağabeyimizi, amcamızı, babamızı kaybettik. Ona rağmen burada çalışmaya devam ediyoruz. Ona rağmen bu müessese burada çalışacak, ayakta kalacak. Bizden sonraki nesle kalacak. Bu meslek ayakta kalacak. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Allah bize güzel günlerde toplanmayı nasip etsin" diye konuştu.

#6
Foto - Faciada hayatını kaybeden 263 madenci dualarla anıldı

Törene; Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, Belediye Başkanı Ali Bektaş, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, TTK Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra maden işçileri katıldı.

#7
Foto - Faciada hayatını kaybeden 263 madenci dualarla anıldı

Törende, maden işçilerinin kazasız üretim yapmaları için dualarla küçükbaş hayvan kesildi.

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