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Dünya
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Facia! Mülteci teknesi battı: 40 ölü, 150 kayıp!

2024-06-11 12:41:49
Facia! Mülteci teknesi battı: 40 ölü, 150 kayıp!

Yerel yetkililer, Afrika Boynuzu'ndan yola çıkan 260 kişiyi taşıyan teknenin alabora olduğunu açıkladı.

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Foto - Facia! Mülteci teknesi battı: 40 ölü, 150 kayıp!

Yerel yetkililer ve görgü tanıklarına göre 260 kişiyi taşıyan bir teknenin Pazartesi günü Yemen'in Aden kenti açıklarında batması sonucu en az 39 kişi öldü, 150 kişi ise kayıp.

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Foto - Facia! Mülteci teknesi battı: 40 ölü, 150 kayıp!

Rudum bölge yöneticisi Hadi el Hurma Reuters'a yaptığı açıklamada, teknenin Afrika Boynuzu'ndan yola çıktığını ve Aden'in doğusundaki Shabwa vilayetine varmadan alabora olduğunu söyledi. El Hurma, "Balıkçılar ve bölge sakinleri göçmenlerden 78'ini kurtarmayı başardılar ve aynı teknede kendileriyle birlikte bulunan yaklaşık 100 kişinin kayıp olduğunu bildirdiler. Arama çalışmaları halen devam ediyor ve Birleşmiş Milletler olayla ilgili olarak bilgilendirildi" dedi. Kaynak: Mepa News, Ajanslar

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