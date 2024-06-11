Facia! Mülteci teknesi battı: 40 ölü, 150 kayıp!

Rudum bölge yöneticisi Hadi el Hurma Reuters'a yaptığı açıklamada, teknenin Afrika Boynuzu'ndan yola çıktığını ve Aden'in doğusundaki Shabwa vilayetine varmadan alabora olduğunu söyledi. El Hurma, "Balıkçılar ve bölge sakinleri göçmenlerden 78'ini kurtarmayı başardılar ve aynı teknede kendileriyle birlikte bulunan yaklaşık 100 kişinin kayıp olduğunu bildirdiler. Arama çalışmaları halen devam ediyor ve Birleşmiş Milletler olayla ilgili olarak bilgilendirildi" dedi. Kaynak: Mepa News, Ajanslar