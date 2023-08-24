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Teknoloji-Bilişim
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Facebook’ta yaprak dökümü

2023-08-24 01:50:41
Facebook’ta yaprak dökümü

Bir zamanlar sıklıkla kullanılan Messenger Lite uygulaması kapatılıyor.

#1
Foto - Facebook’ta yaprak dökümü

7 yaşındaki Messenger Lite uygulaması nihayet kapatılıyor. Giriş seviyesi modellere hitap eden hafif uygulamaya artık gerek kalmadı.

#2
Foto - Facebook’ta yaprak dökümü

Meta, ilk olarak 2016 yılında erişime açtığı Messenger Lite uygulamasını kapatmaya karar verdi. Giriş seviyesi ve eski Android telefonlar için geliştirilen bu sürüm, mesajlaşma uygulamasının temel özelliklerini sunuyordu. Depolama alanında çok daha az yer kaplayan Messenger Lite için destek Eylül’de kesiliyor.

#3
Foto - Facebook’ta yaprak dökümü

Messenger Lite Eylül’de kapatılacak Messenger Lite yaklaşık 7 yıl önce sınırlı depolama ve performans gücüne sahip eski Android telefonlara yönelik hafif bir mesajlaşma uygulaması olarak piyasaya sürüldü.

#4
Foto - Facebook’ta yaprak dökümü

Standart uygulamaya kıyasla daha az yer kaplıyor ve kullanıcıların sohbet etmesine izin veriyordu.

#5
Foto - Facebook’ta yaprak dökümü

Uygulamanın özellikleri arasında mesaj, fotoğraf paylaşma ve grup sohbetleri gibi temel mesajlaşma yeteneklerine sahipti. Zaman içinde tüm telefonlar için kullanılabilir hale geldi, basitliği ve performansıyla kullanıcılar arasında popülerliğini korudu.

#6
Foto - Facebook’ta yaprak dökümü

Ancak Meta, günümüz akıllı telefonların performansını göz önünde bulundurarak Lite uygulamasını kullanımdan kaldırıyor. Uygulamayı 18 Eylül’de kapatacağını duyuran şirket, ayrıca kullanıcıları Messenger’a yönlendiren bir mesaj paylaştı.

#7
Foto - Facebook’ta yaprak dökümü

Sosyal medya devi, geçişin kademeli bir şekilde sağlanacağını belirtti. Buna göre Lite’da yer alan tüm konuşmalar, Messenger uygulamasında da erişilebilir olacak.

#8
Foto - Facebook’ta yaprak dökümü

Uygulamanın iptal edilmesinin başlıca nedenleri arasında Lite’ın kullanımının azalması ve yeni akıllı telefonların artan gücü yer alıyor. Artık çoğu telefon Messenger uygulamasını sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. Bu da hafif bir uygulamaya yönelik ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

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