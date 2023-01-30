Facebook 'Akıllı telefon bataryalarını tüketiyor' iddiası

Facebook, sosyal medya dünyasının en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir. Ancak yıllardır birçok tartışma konusu oldu ve şu anda çatı şirketi Meta birçok mahkeme sürecinin içinde bulunuyor. Eski Meta çalışanı George Hayward, negatif testlere katılmayı reddetmesi sonucu şirket tarafından kovuldu ve Facebook hakkında şok iddialarda bulundu. Hayward'a göre, şirket akıllı telefon pillerini kasıtlı olarak tüketiyor. Bu, verilerin daha iyi takip edilmesi amacıyla yapılabileceği belirtiliyor.