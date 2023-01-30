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Teknoloji-Bilişim
12
Facebook 'Akıllı telefon bataryalarını tüketiyor' iddiası

2023-01-30 01:44:38
Facebook 'Akıllı telefon bataryalarını tüketiyor' iddiası

Facebook, sosyal medya dünyasının en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir. Ancak yıllardır birçok tartışma konusu oldu ve şu anda çatı şirketi Meta birçok mahkeme sürecinin içinde bulunuyor. Eski Meta çalışanı George Hayward, negatif testlere katılmayı reddetmesi sonucu şirket tarafından kovuldu ve Facebook hakkında şok iddialarda bulundu. Hayward'a göre, şirket akıllı telefon pillerini kasıtlı olarak tüketiyor. Bu, verilerin daha iyi takip edilmesi amacıyla yapılabileceği belirtiliyor.

#1
Foto - Facebook 'Akıllı telefon bataryalarını tüketiyor' iddiası

Çeşitli iddialarla ara ara gündeme gelen Facebook, akıllı telefonlar üzerinden yeni bir konuyla gündeme geldi.

#2
Foto - Facebook 'Akıllı telefon bataryalarını tüketiyor' iddiası

Facebook adıyla hayatımıza giren ve sosyal medya olgusunun en önemli figürlerinden birisi konumunda olan platform, yıllarca bazı tartışmaların odak noktası oldu.

#3
Foto - Facebook 'Akıllı telefon bataryalarını tüketiyor' iddiası

Çatı şirketi Meta, hali hazırda birçok mahkeme sürecinin içerisinde yer alıyor.

#4
Foto - Facebook 'Akıllı telefon bataryalarını tüketiyor' iddiası

Ortaya atılan iddialar, bu durumu tekrar körükleyecek cinsten.

#5
Foto - Facebook 'Akıllı telefon bataryalarını tüketiyor' iddiası

Facebook, akıllı telefon pillerini kasıtlı olarak tüketiyor Dev şirketler bazı çalışma politikalarıyla şirket içinde acımasız olabiliyor.

#6
Foto - Facebook 'Akıllı telefon bataryalarını tüketiyor' iddiası

Eski bir Meta çalışanı olan George Hayward, negatif testlere katılmayı “insanlara zarar verebilir” gerekçesiyle reddettiği için kovulmuştu.

#7
Foto - Facebook 'Akıllı telefon bataryalarını tüketiyor' iddiası

Hayward, Şirket hakkında bazı iddialar ortaya attı.

#8
Foto - Facebook 'Akıllı telefon bataryalarını tüketiyor' iddiası

Hayward’a göre Facebook, akıllı telefon pillerini kasıtlı olarak tüketiyor.

#9
Foto - Facebook 'Akıllı telefon bataryalarını tüketiyor' iddiası

Meta’nın bunu yapma nedeninin verileri daha iyi takip etmek olabileceği belirtiliyor.

#10
Foto - Facebook 'Akıllı telefon bataryalarını tüketiyor' iddiası

Şu anda Meta ve Hayward davalık durumda.

#11
Foto - Facebook 'Akıllı telefon bataryalarını tüketiyor' iddiası

Konuya ilişkin konuşan eski çalışan şu ifadelere yer verdi.

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