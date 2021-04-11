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Spor
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Eyüpspor, 1. Lig'de!

2021-04-11 17:36:12
Eyüpspor, 1. Lig'de!

2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan maçta Kastamonuspor ile 0-0 berabere kalan Eyüpspor, 1. Lige yükselmeyi garantiledi.

#1
Foto - Beyaz Grup’ta Uşakspor ile 1-1 berabere kalan Manisa FK, bitime 5 hafta kala şampiyon olarak 1. Lig biletini kaptı. Kırmızı Grup’ta ise İstanbul ekibi Eyüpspor, Kastamonuspor ile golsüz berabere kalarak şampiyon oldu.

Beyaz Grup’ta Uşakspor ile 1-1 berabere kalan Manisa FK, bitime 5 hafta kala şampiyon olarak 1. Lig biletini kaptı. Kırmızı Grup’ta ise İstanbul ekibi Eyüpspor, Kastamonuspor ile golsüz berabere kalarak şampiyon oldu.

#2
Foto - TFF 1. Lig’e yükselen 3. takımı ise Beyaz ve Kırmızı Grup play-off’larında finale kalan iki takımın mücadelesi belirleyecek.

TFF 1. Lig’e yükselen 3. takımı ise Beyaz ve Kırmızı Grup play-off’larında finale kalan iki takımın mücadelesi belirleyecek.

#3
Foto - TFF 1. Lig’de ise Eskişehirspor TFF 2. Lig’e düşmeyi garantiledi.

TFF 1. Lig’de ise Eskişehirspor TFF 2. Lig’e düşmeyi garantiledi.

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