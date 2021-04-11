2021-04-11 17:36:12 Eyüpspor, 1. Lig'de!
2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan maçta Kastamonuspor ile 0-0 berabere kalan Eyüpspor, 1. Lige yükselmeyi garantiledi.
2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan maçta Kastamonuspor ile 0-0 berabere kalan Eyüpspor, 1. Lige yükselmeyi garantiledi.
Beyaz Grup’ta Uşakspor ile 1-1 berabere kalan Manisa FK, bitime 5 hafta kala şampiyon olarak 1. Lig biletini kaptı. Kırmızı Grup’ta ise İstanbul ekibi Eyüpspor, Kastamonuspor ile golsüz berabere kalarak şampiyon oldu.
TFF 1. Lig’e yükselen 3. takımı ise Beyaz ve Kırmızı Grup play-off’larında finale kalan iki takımın mücadelesi belirleyecek.
TFF 1. Lig’de ise Eskişehirspor TFF 2. Lig’e düşmeyi garantiledi.
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