Evini adeta müzeye dönüştürdü!

Cirit malzemelerini, tarihi eser özelliği taşıyan eşyaları, eski fotoğrafları çiftlik evinin duvarlarına asan ve baktıkça eskileri yad ettiklerini ifade eden Altıparmak, "Ciritçinin odası böyle olur dedik ve bu şekilde bir yer yaptık. Eski tarihi eserleri, ata sporumuzun malzemelerini, dedelerimizin fotoğraflarını buralara koyduk, baktıkça onları anıyoruz. 30 senedir cirit oynuyorum, burada 30 senelik çizmeler var, bunlar maçlarda giydiğim çizmelerim ve hala daha saklıyorum, kıyıp atamadım. Gaz lambalarımız var. Elektriğin yaygın olmadığı bu şekilde bolluğun olmadığı eski zamanlarda atlarımızı tımar etmeye gaz lambalarıyla giderdik.