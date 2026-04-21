Evden çıkarken Wi-Fi’yi açık bırakanlar yandı! Telefonunuz kendi başına iş açabilir
Akıllı telefonlardaki "Wi-Fi ağlarına otomatik bağlanma" özelliği, siber saldırganlar için kamusal alanlarda açık bir kapı haline gelmiş durumda. "Evil Twin" (Kötü İkiz) adı verilen yöntemle tanıdık ağ isimlerini taklit eden sahte erişim noktaları kuran saldırganlar, bankacılık şifrelerinden kişisel mesajlara kadar tüm veri trafiğinizi izleyebiliyor. Uzmanlar, dışarı çıkarken Wi-Fi özelliğinin kapatılması ve halka açık ağlarda mutlaka VPN kullanılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.