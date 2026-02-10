  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren karar: Ödemeyi bu şekilde yapan yandı! Türkiye’ye kurulan kumpasın perde arkası sübyancı Epstein’ın dosyasından çıktı! İstanbul’daki infazdan hemen önce prensle buluşmuş Tarih verildi, akaryakıta okkalı mı okkalı zam geliyor! Litresi bakın ne kadar olacak NASA açıkladı! 6 gezegen aynı anda hizalanacak Darbe üstüne darbe yiyen Özgür Özel’e bir şok da Mansur Yavaş’tan! 5 belediye başkanı daha istifa edecek Taner Çağlı itirafçı oldu, serbest bırakıldı! “Mehmet Akif şişe çevirmece oynayıp kadınları…” Bulaşanlar bin pişman! Bitcoin için ürküten 'çöküş' senaryosu Bakanlık olaya el attı! Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor Baraja kırmızı su akıyor! İstanbul’da tedirgin eden görüntü
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren karar: Ödemeyi bu şekilde yapan yandı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren karar: Ödemeyi bu şekilde yapan yandı!

Yargıtay, kira ödemeleri hakkında emsal bir karara imza attı. Buna göre, yazılı sözleşme varsa tanık beyanının geçersiz olduğuna ve ödemenin mutlaka belgeyle ispatlanması gerektiğine hükmedildi.

#1
Foto - Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren karar: Ödemeyi bu şekilde yapan yandı!

ELDEN ÖDEME İSTEDİ SONRA İNKAR ETTİ Davacı kiracı Bülent Çaylık, davalı mülk sahibi Burhan Karaman'a banka yoluyla kira ödemesi yapılacağına dair sözleşme yapmış olsa da Karaman'ın parayı elden istemesi üzerine kira ödemelerini nakit olarak elden yaptı. Davalı Karaman ise elden ödeme yapılan aylarda kiranın ödenmediğine dair icra takibi başlattı. Kiracı Çaylık ise ödemeleri elden yaptığını savunsa da ve icra tehdidi altında olması nedeniyle takip dosyasındaki borcu ödedi ve borçlu olmadığı veya borçlu olmadığını düşündüğü bir parayı cebri icra tehdidi altında ödemesi nedeniyle dava istirdat davasına dönüştü.

#2
Foto - Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren karar: Ödemeyi bu şekilde yapan yandı!

MÜLK SAHİBİNDEN İTİRAZ: İSPAT SINIRININ ÜZERİNDE Davalı Karaman, davacı kiracı Çaylık'ın ödeme yaptığına dair iddiasını kabul etmediklerini, davacının tanıkla ispat iddiasının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, bir yıllık kira bedeli olan 21 bin 600 liranın senetle ispat sınırının üzerinde olduğunu, davacının tanık dinletmesine muvafakat etmediklerini savunarak davanın reddini talep etti. Kiracı ise mülk sahibinin kendisini tahliye edebilmek için elden ödenen kiraları inkar ettiğini ileri sürdü.

#3
Foto - Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren karar: Ödemeyi bu şekilde yapan yandı!

YEREL MAHKEME KİRACIYI HAKLI BULDU Eskişehir 2'nnci Sulh Hukuk Mahkemesi, dava konusu kira bedellerinin davalının işyerine gelerek aldığı, Mayıs ayı kirasının davacının eşi ile birlikte davalının yanına gidilerek ödendiği, Haziran ayı kirasını ise işyerine almaya gelmemesi üzerine PTT kanalıyla ödemek istendiği, bu ödemenin de kabul edilmemesi üzerine tevdi mahalli tayini (ödeme yerinin belirlenmesi) yoluyla ödeme yapılmasına karar verildiği, icra takibine konu kira bedellerinin davacı tarafça yatırılmış olması ve icra tehdidi altında tekrar ödenmesi nedeniyle yapılan ödemelerin istirdatının (iadesinin) gerektiğini öne sürerek davayı kabul edip 18 bin 829 liranın yasal faizi hesaplanarak mülk sahibinden alınıp kiracıya ödenmesine karar verdi.

#4
Foto - Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren karar: Ödemeyi bu şekilde yapan yandı!

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU: İSPAT KİRACIYA AİT Yargıtay, kural olarak, kira ilişkisinin varlığını ve aylık kira bedelinin ne kadar olduğunun ispat külfetinin kiraya verene, kabul edilen kira bedelinin ödendiğinin ispat külfetinin ise kiracıya düştüğünü, mülk sahibinin talep ettiği yıllık kira bedelinin senetle ispat sınırının üzerinde olması halinde kira bedelinin kesin delille ispatlanmasının zorunlu olduğunu, kira bedelinin senetle ispat sınırının üzerinde olması durumunda, kira borcunu ödediğini kiracının kesin delille ispat etmesi gerektiğini belirtti.

#5
Foto - Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren karar: Ödemeyi bu şekilde yapan yandı!

"SÖZLEŞME VARSA TANIK DİNLENMEZ" Yargıtay ayrıca, taraflar arasında yazılı kira sözleşmesi bulunmasından dolayı, kira bedellerinin ödendiği hususunda tanık dinlenemeyeceğini açıkladı.

#6
Foto - Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren karar: Ödemeyi bu şekilde yapan yandı!

Yüksek mahkeme, ilk derece mahkemesinin verdiği kararda, davacının kira bedellerini ödediğini tanık beyanlarıyla ispatlanamayacağı göz önünde bulundurarak değerlendirme yapması gerekirken, tanık beyanlarına dayanarak yazılı şekilde karar verilmiş olmasının usul ve yasaya aykırı olmasından dolayı temyiz isteminin kabulüne, mahkemenin kararı üzerinde etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına karar verdi./ kaynak: NTV

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP ‘yalakası’ Levent, Umre fotoğraflarını görünce kudurdu! AK Parti’den tokat gibi cevap
Gündem

CHP ‘yalakası’ Levent, Umre fotoğraflarını görünce kudurdu! AK Parti’den tokat gibi cevap

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Hakan Yıldız, Şehir Tiyatroları'nda görev alan CHP ‘yalakası’ Levent Üzümcü’nün inanç..
Edepsiz Uğur Dündar ‘G..t’ Skandal Sözlere ‘G..t’lü Savunma!
Gündem

Edepsiz Uğur Dündar ‘G..t’ Skandal Sözlere ‘G..t’lü Savunma!

CHP içerisinde sular durulmuyor, istifalar ve küfürler havada uçuşuyor! Keçiören Belediye Başkanı Mesut ÖZARSLAN’ın CHP’den istifa kararını ..
CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!
Gündem

CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!

Deniz Akbıyık isimli CHP’li avukat, Özgür Özel’in CHP’den istifa ettiği için Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a arsızca küfürlerini,..
Haberi gülmeden bitirebilene helal olsun! Enginyurt: Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir!
Siyaset

Haberi gülmeden bitirebilene helal olsun! Enginyurt: Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir!

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a tepki gösterirken güldürdü...
Azalan doğum oranlarına tepki çeken öneri: ‘Yabancı kadın ithal edelim’ dedi, kendisi ihraç edildi
Dünya

Azalan doğum oranlarına tepki çeken öneri: ‘Yabancı kadın ithal edelim’ dedi, kendisi ihraç edildi

Azalan doğum oranlarına karşı çözüm arayan Güney Kore'de, iktidardaki Demokrat Parti (DP), çocuk yapmayan Koreli kadınların yerine ülkeye ya..
Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı
Gündem

Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sosyal medya hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan Onur Kılınç isimli alçak müptezel "Halk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23