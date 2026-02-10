Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren karar: Ödemeyi bu şekilde yapan yandı!

ELDEN ÖDEME İSTEDİ SONRA İNKAR ETTİ Davacı kiracı Bülent Çaylık, davalı mülk sahibi Burhan Karaman'a banka yoluyla kira ödemesi yapılacağına dair sözleşme yapmış olsa da Karaman'ın parayı elden istemesi üzerine kira ödemelerini nakit olarak elden yaptı. Davalı Karaman ise elden ödeme yapılan aylarda kiranın ödenmediğine dair icra takibi başlattı. Kiracı Çaylık ise ödemeleri elden yaptığını savunsa da ve icra tehdidi altında olması nedeniyle takip dosyasındaki borcu ödedi ve borçlu olmadığı veya borçlu olmadığını düşündüğü bir parayı cebri icra tehdidi altında ödemesi nedeniyle dava istirdat davasına dönüştü.