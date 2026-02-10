  • İSTANBUL
Fena halde tutuştular: İtalyanlar, Galatasaray'ın Juventus'a mesajını yazdı
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Fena halde tutuştular: İtalyanlar, Galatasaray'ın Juventus'a mesajını yazdı

Galatasaray'ın Süper Lig'deki müthiş performansı İtalyanların gözünü korkuttu. Özellikle Lang ve Osimhen'in müthiş performanslarının göze çarptığı belirtildi.

Süper Lig lideri Galatasaray, yoluna dolu dizgin devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu karşılaşmalarında Juventus ile karşılaşacak olan temsilcimizin Süper Ligdeki performansı İtalyanların da dikkatini çekti.

Son olarak Rizespor'u da mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Lang ve Osimhen'in performansına değinen İtalyanlar, 17 Şubattaki randevu öncesi Türk ekibinin gövde gösterisi yaptığını yazdı.

Haberde, İtalya'da top koşturan Lang ve Osimhen'in de Torino ekibine göz dağı verdiğinin altı çizildi.

Haberde Galatasaray’ın gollerinde iki eski Napoli oyuncusunun öne çıktığı, mücadelenin 19. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın golünde asisti yapan Noa Lang ile 73. dakikada fileleri havalandıran Victor Osimhen'i Juventus'un iyi tanıdığı hatırlatıldı.

Ayrıca karşılaşmanın son bölümünde oyuna dahil olan Mauro Icardi'nin ara transfer döneminde Juventus ile anıldığı da detayda yer verildi.

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray Juventus maçı 17 Şubat 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

