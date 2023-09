Ev eşyalarında geçen yıldan bu yana tüm ürünlerde olduğu gibi önemli artışlar oldu. Bu artışlardan en az etkilenmek ve bütçeden daha fazla para çıkmasını önlemek için tüm alternatiflere bakılması gerekiyor. Bu alternatifler arasında en öne çıkanı ise ikinci el eşyalar. Kullanılan eşyaların satılabildiği ikinci el ilan siteleri (Sahibinden, Letgo, Dolap vb.) dikkatlice incelenmeli. Bu sitelerde eşyalar tek tek satılıyor. Dolayısıyla her birini almak için her seferinde farklı lokasyonlara gidilmeli. Eğer tüm eşyaları bir noktadan almak ve nakliye masrafını en aza indirmek isteniyorsa spotçu esnafı en iyi alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Esnafta, yüzlerce çeşit ürün ve her bütçeye uygun alternatif bulunabiliyor. Üstelik spotçunun dükkanı sabit olduğundan eşya ile ilgili yaşanacak olumsuzlukta bir muhatap bulunabiliyor. En önemlisi tüm eşyaların bir noktadan alınması pazarlık gücünü de artırıyor.