Eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor! İstanbul'a yalnızca 3 saat uzaklıkta

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise, "Dört mevsim ayrı güzellikler sunan Akyazı'mızın Acelle Yaylası'ndayız. Hanyatak, Taşyatak ve Boztepe Mahallemizin yaylası. İlçemizde; Çiğdem, Karapınar, Davlumbaz ve Sultanpınarı Yaylası gibi birçok yaylamız mevcut ve bu yaylalarımız da dört mevsim ayrı güzellik yaşanıyor. Şuanda sonbaharda turuncunun her tonunu görmek mümkün. Bu yaylamızda mesire alanımız da var. Normalde yaylada yaşayan vatandaşlarımız mahallelerine geri döndüler. Ama hafta sonları yaylalarımız da yoğunluk oluşuyor. Renklerin her tonu mevcut şuanda yaylalarımızda. Ülkemizdeki bütün herkese bu yaylalarımızı görmelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.