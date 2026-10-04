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Bakın yeni sahibi kim oldu? Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Aydın Doğan, dev satışla gündeme geldi

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Bakın yeni sahibi kim oldu? Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Aydın Doğan, dev satışla gündeme geldi

Emlak Konut GYO'nun Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile gerçekleştirdiği 6,76 milyar TL'lik dev taşınmaz alımının arkasından, iş insanı Aydın Doğan'ın geçmişte sahip olduğu Pendik Kurtdoğmuş'taki 2 milyon metrekarelik efsanevi Ömerli arazisi çıktı. Daha önce 2022 yılında Artaş İnşaat ve Betatrans Lojistik'e yaklaşık 100 milyon dolara satılan dev parselin bir hissesi, bu kez Emlak Konut portföyüne dahil edildi. Rezerv yapı alanı ilan edilen ve Ömerli Barajı havza koruma kuşağında yer alan bu devasa arazide, yeni plan değişiklikleriyle birlikte binlerce kişilik nüfus artışı öngörülüyor.

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Foto - Bakın yeni sahibi kim oldu? Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Aydın Doğan, dev satışla gündeme geldi

Emlak Konut GYO’nun Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile gerçekleştirdiği 6,76 milyar TL’lik taşınmaz alımının ayrıntıları dikkat çekti. İstanbul ve Muğla’da toplam 395 bin 268 metrekarelik taşınmazı kapsayan işlemin Pendik ayağından ise Milpa’nın geçmişi çıktı. Emlak Konut, Pendik, Eyüpsultan, Kağıthane ve Bodrum’da bulunan taşınmazları Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında portföyüne dahil etti. Toplam işlem bedeli 6 milyar 755 milyon 998 bin 730 TL olarak açıklandı. Ödeme ise nakit yerine Emlak Konut’un Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan olan alacaklarıyla mahsuplaşma yoluyla yapılacak. İşlemin en dikkat çekici bölümlerinden biri Pendik Kurtdoğmuş Mahallesi’ndeki 1154 numaralı parsel oldu. Toplam 2 milyon 93 bin 940 metrekare büyüklüğündeki parselin 345 bin 500 metrekarelik hissesi Emlak Konut’a geçti.

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Foto - Bakın yeni sahibi kim oldu? Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Aydın Doğan, dev satışla gündeme geldi

Parselin geçmişinde ise iş insanı Aydın Doğan’ın sahibi olduğu Doğan Grubu şirketlerinden Milpa bulunuyor. Söz konusu arazi, şirketin finansal raporlarında uzun yıllar “Ömerli Arazisi” olarak yer aldı. Milpa, yıllarca elinde tuttuğu araziyi 2022 yılında Artaş İnşaat ve Betatrans Lojistik’e sattı. 1 Eylül 2022’de alınan satış kararının bedeli 99 milyon 893 bin 84 dolar olarak açıklandı. Tapu devri ise 5 Ekim 2022’de tamamlandı. Dev parselin plan geçmişi de zaman içinde değişti. 2009 tarihli İstanbul 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda ağırlıklı olarak “Habitat Parkı” fonksiyonunda bulunan alan, 27 Ağustos 2025’te Rezerv Yapı Alanı ilan edildi.

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Foto - Bakın yeni sahibi kim oldu? Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Aydın Doğan, dev satışla gündeme geldi

2026 yılındaki planlama çalışmalarında yaklaşık 2,094 milyon metrekarelik alanın 1 milyon 495 bin 679 metrekaresi Kentsel Gelişme Alanı olarak ayrıldı. Yaklaşık 598 bin 192 metrekarelik bölümün ise yeşil alan ve spor alanı olarak planlanması öngörüldü. Yeni planla bölgede 9 bin 547 kişilik ilave nüfus öngörülüyor. 1154 numaralı parselin Ömerli Barajı İçme Suyu Havzası içinde bulunması da planlama açısından önem taşıyor. Arazinin yaklaşık 436 bin metrekarelik kısmı orta mesafeli, 1 milyon 658 bin metrekarelik bölümü ise uzun mesafeli havza koruma kuşağında yer alıyor. Bu nedenle bölgede gerçekleştirilecek yapılaşma ve diğer kullanımlar ilgili plan kararları ile koruma hükümlerine tabi olacak.

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Foto - Bakın yeni sahibi kim oldu? Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Aydın Doğan, dev satışla gündeme geldi

Milpa’nın geçmişte sahip olduğu ve 2022 yılında yaklaşık 100 milyon dolarlık bedelle satılan arazinin bir bölümü, yıllar sonra Emlak Konut’un portföyüne girdi. Böylece arazi, Milpa döneminden sonraki satışın ardından rezerv yapı alanı ilanı ve yeni planlama süreciyle birlikte farklı bir mülkiyet aşamasına geçti. Emlak Konut’un taşınmaz paketindeki bir diğer önemli adres ise Bodrum Turgutreis oldu. Şirket, 161 ada 93 ve 94 numaralı parsellerde toplam 40 bin 117 metrekarelik taşınmazı satın aldı. Bağımsız ekspertiz raporunda bu iki parsel için yaklaşık 1 milyar 203,5 milyon TL değer belirlendi. Böylece 6,76 milyar TL’lik taşınmaz paketinin Pendik bölümünde, geçmişi Milpa’ya kadar uzanan 2 milyon metrekareyi aşan parselin bir hissesi de Emlak Konut portföyüne dahil edilmiş oldu.

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Yorumlar

KARABASAN

Yap sat çılıkta büyük rant var. Acilen yap sat çılığın tamamen yasaklanması lazım. Ufacık bir kasabada bile 8-10 tane yapsatçı var. Bunlar hem arazi hemde konut fiyatlarını uçuruyorlar. Arsa değeri 20 kat artanlar komik emlak vergisi ödüyor. Devlet seyrediyor.

İ. Keskin

Bitmedi Fatih Terim, Aydın Doğan,...haberleriniz.. Bize ne şunlardan, ne yaparsa yapsınlar?
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