Bakın yeni sahibi kim oldu? Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Aydın Doğan, dev satışla gündeme geldi
Emlak Konut GYO'nun Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile gerçekleştirdiği 6,76 milyar TL'lik dev taşınmaz alımının arkasından, iş insanı Aydın Doğan'ın geçmişte sahip olduğu Pendik Kurtdoğmuş'taki 2 milyon metrekarelik efsanevi Ömerli arazisi çıktı. Daha önce 2022 yılında Artaş İnşaat ve Betatrans Lojistik'e yaklaşık 100 milyon dolara satılan dev parselin bir hissesi, bu kez Emlak Konut portföyüne dahil edildi. Rezerv yapı alanı ilan edilen ve Ömerli Barajı havza koruma kuşağında yer alan bu devasa arazide, yeni plan değişiklikleriyle birlikte binlerce kişilik nüfus artışı öngörülüyor.