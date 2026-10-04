Bakın yeni sahibi kim oldu? Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Aydın Doğan, dev satışla gündeme geldi

Milpa’nın geçmişte sahip olduğu ve 2022 yılında yaklaşık 100 milyon dolarlık bedelle satılan arazinin bir bölümü, yıllar sonra Emlak Konut’un portföyüne girdi. Böylece arazi, Milpa döneminden sonraki satışın ardından rezerv yapı alanı ilanı ve yeni planlama süreciyle birlikte farklı bir mülkiyet aşamasına geçti. Emlak Konut’un taşınmaz paketindeki bir diğer önemli adres ise Bodrum Turgutreis oldu. Şirket, 161 ada 93 ve 94 numaralı parsellerde toplam 40 bin 117 metrekarelik taşınmazı satın aldı. Bağımsız ekspertiz raporunda bu iki parsel için yaklaşık 1 milyar 203,5 milyon TL değer belirlendi. Böylece 6,76 milyar TL’lik taşınmaz paketinin Pendik bölümünde, geçmişi Milpa’ya kadar uzanan 2 milyon metrekareyi aşan parselin bir hissesi de Emlak Konut portföyüne dahil edilmiş oldu.