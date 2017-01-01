Eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor: Amasra Tavşan Adası

Tavşan Adası, Amasra'nın en önemli adalarından biridir. Tarihi Amasra Kemere Köprüsü'nün karşısında yer alır.
İçerisinde Cenevizlilerden kalma Bizans Kilisesi ve Manastır gibi tarihi kalıntılar bulunur.
İsmini, yıllar önce yerliler tarafından adaya bırakılan ve halen daha adada yaşamakta olan tavşanlardan alır. Adanın doğu ucunda bir kaya kavuğu bulunur.
Bu kaya kavuğunun da ilginç bir hikayesi olduğu söyleniyor. Çok eski zamanlarda, çeşitli hastalıkları olanlar, sandal ve motorlarla o kaya kavuğunun aralığından geçirilerek iyileşecekleri umut edilirmiş.
Tavşan Adası, Amasra'da karayla bağlantısı olmayan tek adadır. Adanın kuzey tarafında bir mağara bulunuyor. 70 metre uzunluğunda olan bu mağara, yüzerek geçilebilmektedir.
TAVŞAN ADASINA NASIL GİDİLİR? Tavşan Adası, Bartın’ın Amasra ilçe merkezinde bulunur. Buraya ulaşmak için ilk önce Amasra merkezine ulaşmak gerekir.
Amasra ilçesi Bartın şehir merkezine yaklaşık 17 km uzaklıktadır.
Buraya ulaşmak için şehir merkezinden kalkan dolmuşlarla ulaşabilir.
Amasra merkezine ulaştıktan sonra burada tekne ve bot turlarıyla adaya ulaşabilirsiniz. Adanın karayla bağlantısı yoktur.