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Eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor: Amasra Tavşan Adası

  • Tavşan Adası, Amasra'nın en önemli adalarından biridir. Tarihi Amasra Kemere Köprüsü'nün karşısında yer alır.

  • İçerisinde Cenevizlilerden kalma Bizans Kilisesi ve Manastır gibi tarihi kalıntılar bulunur.

  • İsmini, yıllar önce yerliler tarafından adaya bırakılan ve halen daha adada yaşamakta olan tavşanlardan alır. Adanın doğu ucunda bir kaya kavuğu bulunur.

  • Bu kaya kavuğunun da ilginç bir hikayesi olduğu söyleniyor. Çok eski zamanlarda, çeşitli hastalıkları olanlar, sandal ve motorlarla o kaya kavuğunun aralığından geçirilerek iyileşecekleri umut edilirmiş.

  • Tavşan Adası, Amasra'da karayla bağlantısı olmayan tek adadır. Adanın kuzey tarafında bir mağara bulunuyor. 70 metre uzunluğunda olan bu mağara, yüzerek geçilebilmektedir.

  • TAVŞAN ADASINA NASIL GİDİLİR?
    Tavşan Adası, Bartın’ın Amasra ilçe merkezinde bulunur. Buraya ulaşmak için ilk önce Amasra merkezine ulaşmak gerekir.

  • Amasra ilçesi Bartın şehir merkezine yaklaşık 17 km uzaklıktadır.

  • Buraya ulaşmak için şehir merkezinden kalkan dolmuşlarla ulaşabilir.

  • Amasra merkezine ulaştıktan sonra burada tekne ve bot turlarıyla adaya ulaşabilirsiniz. Adanın karayla bağlantısı yoktur.

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