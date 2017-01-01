Eşsiz bir belde: Akçakoca

Düzce iline bağlı bir ilçe olan Akçakoca, Batı Karadeniz kıyı şeridinde yer alır. 35 km uzunluğunda, geniş ve güzel bir kumsala sahiptir. Akçakoca, özellikle 1950'den sonra sahilinin ve doğasının güzelliğiyle dikkati çekmeye başlamış ve turistik bir belde haline gelmiştir. Bunda Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere sadece 3 saat uzaklıkta olmasının da büyük payı vardır. Akçakoca, Ankara ve İstanbul'un yanı sıra Zonguldak ve Bursa bölgesinden de turist çekmektedir.
Akçakoca denizi ve kumsalının yanında, bitki örtüsünün bakir güzelliğiyle de turizm açısından cazip bir ilçedir. Kayın, kestane, ıhlamur, çınar ve meşe ağaçlarından oluşan bitki örtüsü, tatilcilere temiz hava ve yeşilin yüzlerce tonunu vaat etmektedir. Akçakoca ve çevresi ile ilgili kesin tarihi bilgi ve belgeler olmasa da, bölgede yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkan eşyalar, M.Ö. 1200'leri işaret etmektedir. Kazılarda çıkan eşyaların 1220'de Trakya yolu ile Anadolu'ya geçen Trak kabilelerine ait olduğu tahmin edilmektedir.
Roma ve Bizans dönemlerinde Diapolis adıyla anılan bölge, önemli bir liman, aynı zamanda da ticaret merkezi olmuştur. Türkler'in Akçakoca'ya ilk geldikleri tarih 1085'tir. Ancak belde 13. yüzyılda Cenevizliler'in eline geçmiştir. Osmanlı Beyliği döneminde 1323 yılında Orhan Gazi'nin lalası ve akıncı beylerden Akça Koca Bey tarafından fethedilerek, tekrar Türkler'in eline geçmiştir. Akçakoca Bey şehri fethettikten sonra Bizans'ın verdiği Diapolis ismini "Akçaşar" olarak değişmiştir. 18. yüzyılda şehir ve "Akçaşehir" adını almıştır.
1862 yılına kadar Bolu Sancak Beyliği'ne bağlı bir voyvodalık 1934 yılına kadar da "Akçaşehir" adıyla ilçe olan belde, 1934 yılında bölgenin fatihi olan Akçakoca Bey'in adını alarak "Akçakoca" olmuştur. Aralık 1999'da Düzce'nin il olması nedeniyle de Düzce'ye bağlanmıştır.
Akçakoca'nın en önemli ekonomik gücü fındık üretimidir. Fındık, Akçakoca halkının geçiminde en büyük paya sahiptir. Yerleşimin olmadığı alanların büyük bölümü fındık bahçeleri ile kaplıdır. Diğer ekonomik girdiler ise turizm, sanayi, inşaat, taşımacılık, balıkçılık ve arıcılık olarak sayılabilir.