Esnaf ilgiden memnun! 3 bin yıllık sanat yeniden popüler oldu

Midyat’ın tarihi dokusundan ve telkari ürünlerinin el işçiliğinden etkilendiğini belirten turist Merve Şalk, “Yıllardır hayalimdi. Buralara gelip görmeyi çok istiyordum. Bu sene nasip oldu. Buradayız, iyi ki de gelmişiz. İnanılmaz misafirperver herkes, kapılarını açıyorlar. Herkes ikramlarda bulunuyor. Çok mutluyuz. Telkariyi çok duydum. Şu an elimde de var. İnanılmaz güzel işçiliği, el işçiliği var. Zaten yapılar da muhteşem. Her şey çok güzel burada” dedi. Turistlerin Midyat’a yalnızca diziler nedeniyle değil, bölgenin kültürel mirasını tanımak için de gelmesini istediklerini belirten turist rehberi Aydeniz Kamer ise şöyle dedi: “Buranın telkari sanatı çok önemli sanatlardan biridir. Mücevherlere çok güzel işlemeler yapılıyor. Onun dışında pırlantalara çok güzel işlemeler yapılıyor ve bunları kadınlar alıp yıllarca kullanabiliyorlar. Bundan dolayı telkarinin de daha çok ünlenmesini istiyoruz. Gelen herkesin burada telkari sanatını ve tarihini de görmesini istiyoruz. Bundan dolayı herkesi buraya gelmesini öneriyoruz.”