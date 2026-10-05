Esnaf ilgiden memnun! 3 bin yıllık sanat yeniden popüler oldu
Mardin Midyat'ta özdeşleşen yaklaşık 3 bin yıllık telkari sanatı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Mardin Midyat'ta özdeşleşen yaklaşık 3 bin yıllık telkari sanatı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Mardin’in Midyat ilçesinde yüzyıllardır ustadan çırağa aktarılan telkari sanatı, turizmin hareketlenmesiyle yeniden ilgi odağı oldu.
Midyat ilçesiyle özdeşleşen telkari sanatı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2021 yılında ‘Midyat Telkarisi’ adıyla coğrafi işaretle tescillendi. Tescille birlikte Midyat ile özdeşleşen ve usta-çırak ilişkisiyle aktarılan sanatın geleneksel üretim özellikleri koruma altına alındı. Gümüşün ince teller haline getirilip çeşitli tekniklerle işlenmesiyle ortaya çıkan sanatla, ustaların büyük emek ve sabırla hazırladığı yüzük, kolye, küpe, bileklik ve broş gibi ürünler, ilçeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Geleneksel üretim yöntemiyle hazırlanan ürünler, özellikle hediyelik olarak tercih ediliyor. İlçede çekimleri devam eden ve reyting rekorları kıran, Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisi de bölgeye yönelik kültür turlarını ve telkari alışverişini de artırıyor.
Gelen turistlerin telkari sanatına yoğun ilgi gösterdiğini belirten esnaf Elif Kılıç, “El yapımı telkari ürünleri satıyoruz. Turistler hediyelik olarak alıyorlar. Onlar aldıkça biz de seviniyoruz. Gümüş daha çok alınıyor ve daha çok tercih ediliyor. Özellikle hasırlarımız, bir de kehribarlarımız var. Çok talep var. Midyat turizmde çok açıldı. Herkesi bekliyoruz” dedi. Sanatın geçmişten günümüze usta-çırak ilişkisiyle aktarıldığını ifade eden telkari Ustası Mahmut Aykat, “Telkarinin yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişi var. Mardin ve Midyat’ta üretiliyor. Turistler buna yoğun ilgi gösteriyor. El sanatı olduğu için gelen turistler kendilerine, eş, dostlarına, akrabalarına hediye olarak satın alıp götürürler. Gelenler çok merak ediyor. Başka yerde olmadığı için de gurur duyuyoruz” diye konuştu.
Midyat’ın tarihi dokusundan ve telkari ürünlerinin el işçiliğinden etkilendiğini belirten turist Merve Şalk, “Yıllardır hayalimdi. Buralara gelip görmeyi çok istiyordum. Bu sene nasip oldu. Buradayız, iyi ki de gelmişiz. İnanılmaz misafirperver herkes, kapılarını açıyorlar. Herkes ikramlarda bulunuyor. Çok mutluyuz. Telkariyi çok duydum. Şu an elimde de var. İnanılmaz güzel işçiliği, el işçiliği var. Zaten yapılar da muhteşem. Her şey çok güzel burada” dedi. Turistlerin Midyat’a yalnızca diziler nedeniyle değil, bölgenin kültürel mirasını tanımak için de gelmesini istediklerini belirten turist rehberi Aydeniz Kamer ise şöyle dedi: “Buranın telkari sanatı çok önemli sanatlardan biridir. Mücevherlere çok güzel işlemeler yapılıyor. Onun dışında pırlantalara çok güzel işlemeler yapılıyor ve bunları kadınlar alıp yıllarca kullanabiliyorlar. Bundan dolayı telkarinin de daha çok ünlenmesini istiyoruz. Gelen herkesin burada telkari sanatını ve tarihini de görmesini istiyoruz. Bundan dolayı herkesi buraya gelmesini öneriyoruz.”
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23