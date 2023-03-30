  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Eskişehir beyaza büründü

2023-03-30 10:54:22
Eskişehir beyaza büründü

Mart ayının son günlerinde Eskişehir’de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından kent, dronla görüntülendi.

#1
Foto - Eskişehir beyaza büründü

Eskişehir'de hava sıcaklığının düşmesinin ardından yağan kar, kent merkezinde beyaz örtü oluşturdu.

#2
Foto - Eskişehir beyaza büründü

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü şehir merkezi ile kırsal mahallelerde, dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar, gece de sürdü.

#3
Foto - Eskişehir beyaza büründü

Güneşin yüzünü gösterdiği sabah saatlerinde bazı kişiler, kentin içinden geçen Porsuk Çayı çevresi ile cadde ve sokaklarda oluşan beyaz örtüyü cep telefonlarıyla görüntüledi.

#4
Foto - Eskişehir beyaza büründü

Kimi cadde ve sokaklarda, buzlanma nedeniyle araçlar ve yayalar ilerlemekte zorlandı.

#5
Foto - Eskişehir beyaza büründü

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki "Don Kişot" temalı Şelale Park'ta da güzel manzaralar kaydedildi. Kent merkezinin karlı manzaraları dron görüntülerine de yansıdı.

Alçı'dan 'Kızılcık Şerbeti' yorumu! AK Parti'nin neden birinci olarak sandıktan çıktığını açıkladı
Gündem

Alçı'dan 'Kızılcık Şerbeti' yorumu! AK Parti'nin neden birinci olarak sandıktan çıktığını açıkladı

Son dönemde tartışılan 'Kızılcık Şerbeti' adlı diziyi yorumlayan Nagehan Alçı, 'AK Parti, başörtülü kadınlara "gündelikçi temizlikçi" olmayı..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert tepki: Beni kendinle uğraştırma
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert tepki: Beni kendinle uğraştırma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. Erdoğan, "Çıkmış inşaatl..
Oda TV hem sövüyor, hem parasını alıyor!
Medya

Oda TV hem sövüyor, hem parasını alıyor!

Hakaret içerikli haberinde Nureddin Yıldız Hoca'yı hedef alan Oda TV, aynı haberin içinde dindarlara hitap eden Mirasımız Derneği'nin zekat ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o lidere sert tepki: Yazıklar olsun sana
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o lidere sert tepki: Yazıklar olsun sana

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun Ayasofya Camii hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin yaptığı konuşmada çok se..
Bakan Soylu'dan açıklama: Günde 8 binden fazla...
Gündem

Bakan Soylu'dan açıklama: Günde 8 binden fazla...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay’ın Defne ve Antakya ilçelerinde günde toplam 8 binin üzerinde kamyon enkaz taşındığını ifade ederek, “..
Türkiye Irak’a tek kuruş vermeyecek
Dünya

Türkiye Irak’a tek kuruş vermeyecek

Irak’ın, Türkiye’yi 1.4 milyar dolara mahkum ettiği iddiasını haber yapan İngiliz middle East Eye sitesi, “İçi boş zafer” başlığını kullandı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23