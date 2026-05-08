Eski Yunan ajandan Yıldırımhan isyanı: Biz uyumaya devam edelim, paralar çöpe gitti utanmıyor musunuz

Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlık hamlesinin 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında başladığını vurgulayan Kalendridis, "ABD'nin uyguladığı silah ambargosu Türkiye'yi sarstı ve kendi savunma sanayisini kurmaya itti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreci devasa bir boyuta taşıdı ve büyük oranda başardı." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin halihazırda 560 kilometre menzilli Tayfun-1 füzesine sahip olduğunu, 2 bin kilometre menzilli Tayfun-4 ve 3 bin kilometre menzilli Cenk füzelerinin de geliştirilme aşamasında olduğunu belirten Kalendridis, ayrıca Çelik Kubbe hava savunma sisteminin de inşa edildiğini sözlerine ekledi. Kalendridis, savaşı uzak tutmanın tek yolunun caydırıcılık olduğunu belirterek, yatıştırma politikalarının savaşı kapıya getireceği uyarısında bulundu.