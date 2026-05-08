Merdiven altı döneme nokta: Yenilenmiş telefon sorununa köklü çözüm Başımıza bela olacaklar: İstihbarat Türkiye'nin desteğiyle kurulan orduyu anbean takibe başladı Kadıköy'de yeni yönetim şaşkınlığı! Mehmet Cengiz Fenerbahçe'ye: İlk iş Saracoğlu büyütülecek Hiç kimse bunu beklemiyordu... Aziz Yıldırım'dan ilk emir: Konate ve Vlahovic'i bitir Türkiye'ye uzun yıllar ambargo uygulayan ülkede savunma sanayi şaşkınlığı: Bunu nasıl başardınız Gelin ve bunu yapın! Prof. Dr. Oytun Erbaş zayıflamak için nimet dediği içeceği açıklad! Uzun yıllar konuşulan isimdi ve hayal gerçekleşecek mi? Okan Buruk'un hayali: Davinson'un yerine geliyor En büyük kalkan... Arıtma cihazları tamamen bitiyor: Tek bir tohum 10 litre suyu cam gibi yapıyor Eski Yunan ajandan Yıldırımhan isyanı: Biz uyumaya devam edelim, paralar çöpe gitti utanmıyor musunuz
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Eski Yunan ajanı Savvas Kalendridis, Türkiye'nin SAHA 2026 Fuarı'nda sergilediği Yıldırımhan kıtalararası füzesini değerlendirirken Atina hükümetine sert sözlerle yüklendi.

Milli Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan, İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarında ilk kez vitrine çıktı. Füzenin dünyaya tanıtılması komşu Yunanistan'da büyük yankı uyandırırken, eski Yunan istihbarat ajanı Savvas Kalendridis, kendisine ait YouTube kanalında konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırımhan füzesinin özelliklerine değinen Kalendridis, dünyada şu ana kadar ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, Hindistan, İsrail ve Kuzey Kore olmak üzere sekiz ülkenin kıtalararası balistik füzeye sahip olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin bu listeye dokuzuncu sıradan girdiğinin altını çizen Kalendridis, "Türkiye, nükleer silaha sahip olmadan bu teknolojiye ulaşan tek ülke konumunda. Füze, adını bir Osmanlı padişahından alıyor ve Türkiye'nin uzay ekipmanlarını entegre etme konusundaki ilerlemesini simgeliyor. Size Somali'de bir uzay üssü inşa ettiklerini söylemiştim." dedi.

Füzenin teknik detaylarını da paylaşan Kalendridis, Yıldırımhan'ın 6 bin kilometre menzile sahip olduğunu ve dört motorlu taşıyıcısı sayesinde ses hızının 25 katına, yani Mach 25 seviyesine ulaşabildiğini kaydetti. Füzenin 3 bin kilogram savaş başlığı taşıyabildiğini aktaran Kalendridis, sıvı yakıtlı sistemin bu yıl içinde Somali'den Hint Okyanusu'na doğru test edilmesinin planlandığını iddia etti.

Türkiye'nin caydırıcılık kapasitesini artırdığına dikkat çeken Kalendridis, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in sözlerini hatırlatarak, "Bakan Güler, 'Bunu sadece caydırıcı bir araç olarak kullanacağımıza inanıyoruz ancak gerekirse hiç çekinmeden yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. En etkili ve en güçlü şekilde kullanacağımızı tahmin ediyoruz.' ifadelerini kullandı." diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarını Yunanistan'ın durumuyla karşılaştıran Kalendridis, Atina yönetimine sert sözlerle yüklendi. Yunanistan'ın savunma politikalarını eleştiren Kalendridis, şunları kaydetti: "Atina'da derin bir uykuya dalın. Bizim şu ana kadar sadece bir yayımız var. Yunan vatandaşlarının 200 milyar avrodan fazla parasını harcayıp savunma teçhizatı üreten tek bir fabrika bile kurmamış olmaktan utanmıyor musunuz? Bu paralar çöpe gitti."

Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlık hamlesinin 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında başladığını vurgulayan Kalendridis, "ABD'nin uyguladığı silah ambargosu Türkiye'yi sarstı ve kendi savunma sanayisini kurmaya itti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreci devasa bir boyuta taşıdı ve büyük oranda başardı." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin halihazırda 560 kilometre menzilli Tayfun-1 füzesine sahip olduğunu, 2 bin kilometre menzilli Tayfun-4 ve 3 bin kilometre menzilli Cenk füzelerinin de geliştirilme aşamasında olduğunu belirten Kalendridis, ayrıca Çelik Kubbe hava savunma sisteminin de inşa edildiğini sözlerine ekledi. Kalendridis, savaşı uzak tutmanın tek yolunun caydırıcılık olduğunu belirterek, yatıştırma politikalarının savaşı kapıya getireceği uyarısında bulundu.

Tavuk

Yunan halkı da bizim gibi sömürülen bir millet.

Okur

Yunan uyuyor demiş adam Yahudiler güney Rum kesiminde Toprak alıyor sessiz işgal ediyorlar Rumlar uyuyor Yahudilere Toprak satılır mı ? Rumlar Yahudilere sopa ile saldırmalı yarın bir gün burası bize vaad edildi der bu Rumlar Yunanlılar uyuyor mışıl mışıl bu durumu Rum halkına birileri söylemeli ki Rumlar yahudi kavgası olsun
