Ne haldeydiler ne hale düştüler! Kumar ve uçkur düşkünlüğünde ibretlik ders
Kumar ve uçkur düşkünlüğünün insanları ne hale düşürdüğünün son örneği Bursa’da yaşandı. Yenişehir ilçesinde kıraathane görünümlü kumarhanelerde, kumar masalarına oturttukları kadınları kullanıp, özellikle çiftçileri hedef alarak oyuna teşvik edip, para kaybettiren ve yüksek faizle borç vererek senet imzalatan 14 şüpheli yakalandı. Borçluların ev ve arsalarına el koyan suç örgütünün borcunu ödeyemeyen bir kişinin özel gereksinimli çocuğunu ise darbettiği belirlendi.