Ne haldeydiler ne hale düştüler! Kumar ve uçkur düşkünlüğünde ibretlik ders
Ne haldeydiler ne hale düştüler! Kumar ve uçkur düşkünlüğünde ibretlik ders

Kumar ve uçkur düşkünlüğünün insanları ne hale düşürdüğünün son örneği Bursa’da yaşandı. Yenişehir ilçesinde kıraathane görünümlü kumarhanelerde, kumar masalarına oturttukları kadınları kullanıp, özellikle çiftçileri hedef alarak oyuna teşvik edip, para kaybettiren ve yüksek faizle borç vererek senet imzalatan 14 şüpheli yakalandı. Borçluların ev ve arsalarına el koyan suç örgütünün borcunu ödeyemeyen bir kişinin özel gereksinimli çocuğunu ise darbettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bölgede sistematik şekilde tefecilik ve yağma suçlarını işleyen suç örgütünü takibe aldı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütünün, kendi işlettikleri kıraathane görünümlü kumar ortamlarında özellikle bölge çiftçilerini hedef aldığı belirlendi.

Kumar masalarına oturttukları kadınları kullanarak mağdurları oyuna teşvik eden şüphelilerin, bu yöntemle vatandaşlara yüksek miktarlarda para kaybettirdikleri tespit edildi.

Kumarda parasını kaybeden kişilere yüksek faizle borç verip, zorla senet imzalatan çetenin, borcunu ödeyemeyen mağdurları ise ofislerde alıkoyarak ölümle tehdit ettiği ve darbettiği belirtildi.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA ŞİDDET, MAL VARLIĞINA EL KOYMA: Baskı altına aldıkları çok sayıda kişinin evlerini, arsalarını ve mal varlıklarını ellerinden alan şüphelilerin, borcunu ödeyemeyen bir mağdurun özel gereksinimli çocuğunu da darbettiği belirlendi. Çetenin, dikkat çekmemek için mağdurlardan zorla aldıkları tapuları örgüt üyelerinin üzerine devrettirdikleri ve paraları da farklı hesaplara aktardıkları tespit edildi.

AMASYA’DA ASKERLİK GÖREVİNİ YAPARKEN GÖZALTINA ALINDI: Şüphelilerin, örgüt liderinin talimatları doğrultusunda hareket ederek mağdurlar üzerinde sürekli baskı kurup, korku ve sindirme yöntemiyle sistematik şekilde haksız kazanç sağladığını tespiti üzerine 5 Mayıs’ta harekete geçen ekipler, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Tefecilik ve yağma suçlarını işledikleri tespit edilen B.B., M.T., V.E., S.B., H.B. ve B.A. isimli 6 şüpheli yakalanırken, devam eden süreçte gözaltı sayısı 14’e yükseldi. Şüphelilerden birinin askerlik görevini yaptığı Amasya’da yakalanarak Bursa’ya getirildiği bildirildi.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 2 pompalı tüfek, mağdurlara zorla imzalatıldığı belirtilen çok sayıda senet ile mağdurların borçlarını yazdıkları 2 ajanda da ele geçirildi.

Şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Yenişehir Adliyesi’ne sevk edilecek.

