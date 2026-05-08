Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kadıköy'de yeni yönetim şaşkınlığı! Mehmet Cengiz Fenerbahçe'ye: İlk iş Saracoğlu büyütülecek

Aziz Yıldırım başkan seçildiği ilk günden bu yana finansal gücü ve Ankara ile lobisi güçlü müteahhitleri yakın çevresinde tuttu. Bu kez Mehmet Cengiz'i listesine alacağı konuşuluyor. Ancak Cengiz'in Nihat Özbağı ve Mithat Yenigün üzerinden Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım yönetimiyle zaten inorganik bağları mevcut. Müteahhitler birliği gibi yönetimler sayesinde Aziz Yıldırım, Ali Koç'un düşündüğü Saracoğlu'nu yenileme projesini en kısa zamanda başlayıp bitirmeyi kafasına koydu.

#1
Hemen her seçimde Mehmet Cengiz'in, Fenerbahçe yönetimine dahil olacak iddia ediliyor... aynı iddia bir kez daha gündemde. Ancak Mehmet Cengiz her zamanki gibi kendisi yönetime girmek ya da kendisine yakın isimleri "yönetime sokmak" yerine zaten aynı iş çevresinde ve ideallerde olduğu Nihat Özbağı ve Mithat Yenigün gibi isimlerin yönetim içinde devam etmesiyle Fenerbahçe'ye etkisini ve desteğini koruyor.

#2
Aziz Yıldırım ilk gün başkan seçildiğinden beri her zaman finansal gücü ve Ankara ile lobisi güçlü isimleri, özellikle müteahhitleri çevresinde tutmayı tercih etti. Özbağı ve Yenigün bu stratejinin Mehmet Cengiz gibi aktörlerle olan temas noktaları olarak bilinir.

#3
Yıldırım'ın en yakını olan Özbağı bir inşaat ve gayrimenkul yatırımcısı. Mehmet Cengiz ve Nihat Özdemir gibi isimlerle büyük ölçekli kamu ihaleleri ve altyapı projelerinde sık sık aynı konsorsiyumlarda veya paralel iş kollarında yer aldı Mithat Yenigün de uzun yıllar Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) başkanlığı yaptı. Mehmet Cengiz gibi dev müteahhitlerin sektörel çıkarlarını temsil eden en üst düzey isim oldu. Bu durum Cengiz ile Yenigün arasında kurumsal ve profesyonel bir hukuk oluşturdu.

#4
Aziz Yıldırım başkanlık döneminde kulübe kalıcı eserler bıraktı. Saracoğlu Stadyumu'nun parça parça yıkıp yeniden yaptı. Can Bartu Tesisleri, Topuk Yaylası ve Ataşehir Arena gibi projeleri hayata geçirdi.

#5
Yıldırım, bu projeleri dışarıdan bir ihale açmak yerine, yönetimindeki müteahhitlerin teknik imkanları ve finansman gücüyle çözmeyi tercih etti. Fotospor'a göre Şimdi de Saracoğlu Stadı'nın büyütülmesi konuşuluyor. Yıldırım'ın ilk işinin stadı büyütmek olacağı yüksek sesle konuşuluyor.

+90 (553) 313 94 23