Eski muhtara ahde vefa

İstanbul’dan hayırsever Murat Beyin de bu konuda çok desteği oldu bize, camimizin yapımında kaba inşaatında sonrasında kapı, halı, avize gibi tüm gerekli eşyaları herkes bir ucundan tutup bu konuda bize yardımcı oldular. Rabbime şükürler olsun bugünleri gösterdi, camimizi yaptık ama rahmetli abim göremedi ama yeni caminin kabasını gördü. Caminin açılışında vefat eden abimin namazını kıldık. Rabbimin yardımıyla eşin dostun yardımıyla bir yıl içinde bu hale gedik, camimizde namazımızı kılmaya başladık ve açılışını yaptık. Rabbim herkesten razı olsun, bu gururu bize yaşattılar. Diyecek bir şey bulamıyorum, çok gururluyum, çok sevinçliyim. Amcaoğlu Ali Çavdaroğlu muhtarımız vefat etmeseydi, zaten bu camiyi çok kafayı taktı ve amansız bir hastalığa yakalandı, bu yüzden vefat etti ama namazımı da burada kılmak nasip oldu” dedi.