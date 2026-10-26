Altınok, Mısır’a yapılan 15 bin kilometrekarelik teklifi ele aldı! Miço, Bibi ve AB’a can suyu olma!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Star Haber'den Nazlı Çelik'e verdiği röportajdaki şu teklif de son derece net: ‘Mısır ile de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalamaya hazırız. Mısır'a teklifimiz açık: Mısır'ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla yaklaşık 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacaktır.