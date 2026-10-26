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Altınok, Mısır’a yapılan 15 bin kilometrekarelik teklifi ele aldı! Miço, Bibi ve AB’a can suyu olma!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Altınok, Mısır’a yapılan 15 bin kilometrekarelik teklifi ele aldı! Miço, Bibi ve AB’a can suyu olma!

Libya'daki her iki rakip yönetimin de deniz yetki alanları anlaşmasının arkasında olduğunun ilanının uluslararası hukuk tartışmalarını bitirdiğine dikkat çeken Sabah Yazarı Melih Altınok; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in; “Mısır'a teklifimiz açık: Mısır'ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla yaklaşık 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacaktır” sözlerini aktararak Doğu Akdeniz’deki yetki alanı tartışmalarını ele aldı.

#1
Foto - Altınok, Mısır’a yapılan 15 bin kilometrekarelik teklifi ele aldı! Miço, Bibi ve AB’a can suyu olma!

Melih Altınok Sabah Gazetesi’ndeki yazısında şunları kaleme aldı:

#2
Foto - Altınok, Mısır’a yapılan 15 bin kilometrekarelik teklifi ele aldı! Miço, Bibi ve AB’a can suyu olma!

“Kahire'nin tavrı, 6 yıl önceki konjonktürü esas alan bir refleks. Gazze soykırımı gibi olağanüstü gelişmeler, bugün Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat yapacak kadar ayyuka çıkan Hristiyan-Yahudi ittifakıyla sonuçlandı.

#3
Foto - Altınok, Mısır’a yapılan 15 bin kilometrekarelik teklifi ele aldı! Miço, Bibi ve AB’a can suyu olma!

Geçen sürede Türkiye-Mısır ilişkileri de düzeldi. Bu gidişatı iyi okuması gereken Mısır'ın, Türkiye'den ziyade Libya karasularıyla ilgili olan talepleri de çözülemeyecek sorun değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi bir diyaloğu olan Libya Başbakanı Dibeybe, ‘Mısır'ın endişeleri için diyaloğa hazırız’ diyor.

#4
Foto - Altınok, Mısır’a yapılan 15 bin kilometrekarelik teklifi ele aldı! Miço, Bibi ve AB’a can suyu olma!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Star Haber'den Nazlı Çelik'e verdiği röportajdaki şu teklif de son derece net: ‘Mısır ile de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalamaya hazırız. Mısır'a teklifimiz açık: Mısır'ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla yaklaşık 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacaktır.

#5
Foto - Altınok, Mısır’a yapılan 15 bin kilometrekarelik teklifi ele aldı! Miço, Bibi ve AB’a can suyu olma!

Her şey bir yana, kendine hayrı olamayan Miçotakis'e, Netanyahu'ya ve köhnemiş AB'ye Doğu Akdeniz'de can suyu vermek, Arap dünyasının en önemli aktörü olan Mısır'a mı kaldı?”

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