Altınok, Mısır’a yapılan 15 bin kilometrekarelik teklifi ele aldı! Miço, Bibi ve AB’a can suyu olma!
Libya'daki her iki rakip yönetimin de deniz yetki alanları anlaşmasının arkasında olduğunun ilanının uluslararası hukuk tartışmalarını bitirdiğine dikkat çeken Sabah Yazarı Melih Altınok; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in; “Mısır'a teklifimiz açık: Mısır'ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla yaklaşık 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacaktır” sözlerini aktararak Doğu Akdeniz’deki yetki alanı tartışmalarını ele aldı.