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Suriye lideri Şara, Kürtlerin gönlünü fethetti

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Suriye lideri Şara, Kürtlerin gönlünü fethetti

Ahmed Şara liderliğindeki Suriye'de Kürtçenin okullarda okutulmasına ilişkin yeni düzenleme yapıldı.

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Foto - Suriye lideri Şara, Kürtlerin gönlünü fethetti

Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı'nın yayımladığı karara göre Kürtçe, söz konusu bölgelerde "ulusal dil" olarak eğitim müfredatına dahil edilecek. Kürtçe eğitimi, tüm eğitim kademelerinde haftada 3 ders saati verilecek. Öğrenciler Kürtçenin yanı sıra Arapça ve İngilizce de eğitim alacak ve Kürtçe dersinden alınan not, öğrencinin nihai not toplamına dahil edilecek. Bunun yanı sıra haftada bir ders saati "etkinlikler" dersi okutulacak.

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Foto - Suriye lideri Şara, Kürtlerin gönlünü fethetti

Kararda, geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla, düzenlemenin yürürlüğe girmesini takip eden ilk eğitim-öğretim yılında öğrencilere sosyal bilgiler, tarih, coğrafya ve felsefe derslerini Arapça veya Kürtçe alma seçeneği tanındı. Bu uygulamanın yalnızca söz konusu eğitim-öğretim yılı için geçerli olacağı belirtildi. Eğitim Müfredatlarını Geliştirme Ulusal Merkezinin, tüm eğitim kademeleri için Kürtçe dersine ilişkin müfredatları hazırlayacağı, etkinlikler dersinin de onaylı kılavuza uygun şekilde Kürtçeye çevrileceği kaydedildi.

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Foto - Suriye lideri Şara, Kürtlerin gönlünü fethetti

Karara göre Kürtçe derslerinin okutulması için gerekli eğitim ve öğretim kadroları, mevcut personel arasından veya dışarıdan yapılacak görevlendirmelerle karşılanacak. Üniversite veya öğretmen yetiştirme enstitüsü mezunu olup Kürtçe bilenler öğretmen olarak görevlendirilebilecek. İhtiyaç halinde Kürtçe bilen lise mezunlarının da görevlendirilebileceği belirtildi.

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Foto - Suriye lideri Şara, Kürtlerin gönlünü fethetti

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV YAPILACAK - Kürtçe yeterliliğinin belirlenmesi amacıyla adaylara Eğitim Denetleme Müdürlüğü tarafından, Eğitim Müfredatlarını Geliştirme Ulusal Merkezi ile koordinasyon içinde yazılı ve sözlü sınav yapılacak.

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