Suriye lideri Şara, Kürtlerin gönlünü fethetti

Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı'nın yayımladığı karara göre Kürtçe, söz konusu bölgelerde "ulusal dil" olarak eğitim müfredatına dahil edilecek. Kürtçe eğitimi, tüm eğitim kademelerinde haftada 3 ders saati verilecek. Öğrenciler Kürtçenin yanı sıra Arapça ve İngilizce de eğitim alacak ve Kürtçe dersinden alınan not, öğrencinin nihai not toplamına dahil edilecek. Bunun yanı sıra haftada bir ders saati "etkinlikler" dersi okutulacak.