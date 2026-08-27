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Ekonomi yönetimi bitirmeyi hedeflemişti! Bakan Şimşek'ten tarihe karışan KKM için ilk yorum Gol makinesinden kötü haber! Barcelona'nın hayalleri suya düştü Uyuyan güzel gerçek oldu! 14 yaşında uykuya daldı 46 yaşında uyandı Çengelköy’de vatandaşlarla bir araya geldi! Erdoğan’dan esnafa sürpriz ziyaret Ünlü makarna markalarında tespit edildi: Herkes tedirgin Adana’daki antik kentte binlerce yıl sonra gün yüzüne çıktı Yeşilay’dan sosyal medya düzenlemesi için çağrı: Yaş sınırı yetmez ek tedbir şart! 'Neler oluyor' dedirten gelişme! Yunanistan'dan geliyordu, 3 adet gerçek füze tespit edildi TCDD duyurdu! Tren biletlerinde yeni dönem 1 Eylül’de başlıyor
Ekonomi
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Ekonomi yönetimi bitirmeyi hedeflemişti! Bakan Şimşek'ten tarihe karışan KKM için ilk yorum

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AA Giriş Tarihi:

Ekonomi yönetimi bitirmeyi hedeflemişti! Bakan Şimşek'ten tarihe karışan KKM için ilk yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarihe karışan Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Foto - Ekonomi yönetimi bitirmeyi hedeflemişti! Bakan Şimşek'ten tarihe karışan KKM için ilk yorum

Şimşek, NSosyal hesabından KKM hesapları bakiyesinin sıfırlanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

#2
Foto - Ekonomi yönetimi bitirmeyi hedeflemişti! Bakan Şimşek'ten tarihe karışan KKM için ilk yorum

"BAŞARIYLA TAMAMLADIK" - "Programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik. Koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık.

#3
Foto - Ekonomi yönetimi bitirmeyi hedeflemişti! Bakan Şimşek'ten tarihe karışan KKM için ilk yorum

Makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza devam edeceğiz."

#4
Foto - Ekonomi yönetimi bitirmeyi hedeflemişti! Bakan Şimşek'ten tarihe karışan KKM için ilk yorum

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, KKM hesaplarının geçen hafta itibarıyla 4 milyon lira azalarak sıfıra indiğini bildirdi.

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