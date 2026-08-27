Ekonomi yönetimi bitirmeyi hedeflemişti! Bakan Şimşek'ten tarihe karışan KKM için ilk yorum
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarihe karışan Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarihe karışan Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Şimşek, NSosyal hesabından KKM hesapları bakiyesinin sıfırlanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:
"BAŞARIYLA TAMAMLADIK" - "Programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik. Koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık.
Makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza devam edeceğiz."
Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, KKM hesaplarının geçen hafta itibarıyla 4 milyon lira azalarak sıfıra indiğini bildirdi.
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