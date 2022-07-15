Ersin Tatar: Eğer başarılı olsalardı Türk askerini bölgeden çekeceklerdi

FETÖ'nün darbe girişiminin başarılı olması halinde "Kıbrıs'taki Türk askerinin Mersin'e çekilmesine" yönelik yorumların yapıldığını hatırlatan Tatar, Kıbrıs Rum kesiminden de "keşke daha başarılı olsaydı da biz bayrağımızı Girne'de göndere çekseydik" şeklinde açıklamalar olduğuna işaret etti.

Tatar, 15 Temmuz'un Kıbrıs Türk tarihi açısından da önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, 15 Temmuz 1974'te Yunanistan'daki cunta ile EOKA milislerinin Makarios'u darbeyle devirerek Akdeniz'de ikinci Helen Cumhuriyeti ilan etmeyi denediklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Ana vatan Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hakkı ile 20 Temmuz 1974 sabahı Kıbrıs Barış Harekatı ile Mehmetçik, Ada'ya adım attı. Burada o günden bugüne Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığı, özgürlüğü ve hürriyeti içerisinde yaşamaya devam ediyor." diye konuştu. Tüm şehitlere rahmet dileyen Tatar, gaziler ve milli iradeye sahip çıkan Türk halkını saygıyla selamladı.