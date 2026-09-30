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Erken emeklilik için son uyarı geldi: Cebinizden 76 bin TL daha fazla çıkabilir

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Erken emeklilik için son uyarı geldi: Cebinizden 76 bin TL daha fazla çıkabilir

Ocak ayında yapılacak asgari ücret artışıyla birlikte doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanma tutarlarında yaşanacak devasa zamlar öncesinde SGK'dan kritik uyarı geldi. Mevcut tarifeler üzerinden borçlanarak eksik primlerini tamamlamak isteyen sigortalıların, artışlardan etkilenmemek için 31 Aralık'a kadar başvuru yapması şart koşuluyor. Uzmanlar, doğru zamanda atılacak bu adımın binlerce lira tasarruf sağlayacağını vurgulayarak vatandaşları son güne kalmamaları konusunda uyarıyor.

#1
Foto - Erken emeklilik için son uyarı geldi: Cebinizden 76 bin TL daha fazla çıkabilir

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret artışı, emeklilik için gün sayısını borçlanma yoluyla tamamlamak isteyenlerin maliyetlerini doğrudan etkileyecek. Yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek yeni zam oranları öncesinde, SGK hizmet borçlanması ve ihya kalemlerinde ödenecek tutarlar baştan aşağı değişecek. Mevcut maliyetler üzerinden işlem yapabilmek için son başvuru tarihi 31 Aralık olarak belirlendi.

#2
Foto - Erken emeklilik için son uyarı geldi: Cebinizden 76 bin TL daha fazla çıkabilir

Doğum borçlanmasında ödenecek en düşük aylık tutar, başvuru tarihindeki brüt asgari ücretin yüzde 32’si oranında hesaplanıyor. Halihazırda 1 aylık doğum borçlanması en az 10.569,60 TL, 2 yıllık (24 ay) borçlanma ise 253.670,40 TL seviyesinde bulunuyor. Asgari ücrete yapılabilecek muhtemel zam senaryolarına göre 2 yıllık doğum borçlanması maliyetleri şu şekilde şekillenecek:

#3
Foto - Erken emeklilik için son uyarı geldi: Cebinizden 76 bin TL daha fazla çıkabilir

Yüzde 28,4 Artış Halinde: Aylık ödeme 13.571,37 TL’ye, 2 yıllık toplam maliyet 325.712,79 TL’ye yükselecek (Yaklaşık 72 bin TL fark). Yüzde 30 Artış Halinde: 2 yıllık borçlanma maliyeti 329.771,52 TL olacak. Yüzde 35 Artış Halinde: 2 yıllık borçlanma maliyeti 342.455,04 TL’ye ulaşacak. Askerlik ve yurt dışı borçlanmalarında prim oranı brüt asgari ücretin yüzde 45’i üzerinden hesaplandığı için maliyet artışı daha yüksek gerçekleşiyor. Mevcut durumda günlük en düşük borçlanma tutarı 495,45 TL, aylık tutar 14.863,50 TL, 18 aylık askerlik borçlanması ise 267.543 TL olarak uygulanıyor.

#4
Foto - Erken emeklilik için son uyarı geldi: Cebinizden 76 bin TL daha fazla çıkabilir

Ocak zammıyla birlikte 18 aylık askerlik borçlanmasının yeni tablosu: Yüzde 28,4 Artış Halinde: Toplam maliyet 343.525,21 TL’ye çıkarak yaklaşık 76 bin TL artacak. Yüzde 30 Artış Halinde: Toplam ödeme 347.805,90 TL olacak. Yüzde 35 Artış Halinde: Toplam ödeme 361.183,05 TL seviyesine çıkacak. Zamsız tarifeden faydalanmak için başvurunun 31 Aralık tarihine kadar yapılması yeterli kabul ediliyor; ödemenin aynı tarihe kadar yapılması şart koşulmuyor. e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilen başvuruların ardından yasal ödeme süreleri şu şekilde uygulanıyor:

#5
Foto - Erken emeklilik için son uyarı geldi: Cebinizden 76 bin TL daha fazla çıkabilir

Askerlik ve Doğum Borçlanması: Tahakkuk eden tutarın, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekiyor. Yurt Dışı Borçlanması ve Bağ-Kur İhyası: Tebliğ tarihinden itibaren 3 ay ödeme süresi tanınıyor. Hizmet borçlanması ile Bağ-Kur ihyası arasında mevzuat açısından önemli farklılıklar bulunuyor:

#6
Foto - Erken emeklilik için son uyarı geldi: Cebinizden 76 bin TL daha fazla çıkabilir

Kısmi İhtiyaç: Hizmet borçlanmasında yalnızca ihtiyaç duyulan gün sayısı kadar borçlanma yapılabilirken; Bağ-Kur ihyasında durdurulan sürelerin tamamının ihya edilmesi gerekiyor, kısmi ödeme kabul edilmiyor. İade ve Vazgeçme Hakkı: Hizmet borçlanması başvurusunda bulunup ödeme yapanlar, emekli aylığı bağlanmadan önce işlemlerinden vazgeçtikleri takdirde ödedikleri tutarı faizsiz olarak geri alabiliyor. Ancak Bağ-Kur ihyasında ödeme yapıldıktan sonra işlemden vazgeçilemiyor ve ödenen primler iade edilmiyor.

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