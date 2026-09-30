Erken emeklilik için son uyarı geldi: Cebinizden 76 bin TL daha fazla çıkabilir
Ocak ayında yapılacak asgari ücret artışıyla birlikte doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanma tutarlarında yaşanacak devasa zamlar öncesinde SGK'dan kritik uyarı geldi. Mevcut tarifeler üzerinden borçlanarak eksik primlerini tamamlamak isteyen sigortalıların, artışlardan etkilenmemek için 31 Aralık'a kadar başvuru yapması şart koşuluyor. Uzmanlar, doğru zamanda atılacak bu adımın binlerce lira tasarruf sağlayacağını vurgulayarak vatandaşları son güne kalmamaları konusunda uyarıyor.