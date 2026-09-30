Erken emeklilik için son uyarı geldi: Cebinizden 76 bin TL daha fazla çıkabilir

Ocak zammıyla birlikte 18 aylık askerlik borçlanmasının yeni tablosu: Yüzde 28,4 Artış Halinde: Toplam maliyet 343.525,21 TL’ye çıkarak yaklaşık 76 bin TL artacak. Yüzde 30 Artış Halinde: Toplam ödeme 347.805,90 TL olacak. Yüzde 35 Artış Halinde: Toplam ödeme 361.183,05 TL seviyesine çıkacak. Zamsız tarifeden faydalanmak için başvurunun 31 Aralık tarihine kadar yapılması yeterli kabul ediliyor; ödemenin aynı tarihe kadar yapılması şart koşulmuyor. e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilen başvuruların ardından yasal ödeme süreleri şu şekilde uygulanıyor: