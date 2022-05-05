Erken emeklilik fırsatı! Başvuran yararlanıyor

GİRDİ-ÇIKTI KANUNA AYKIRI İŞLEMDİR 12 yıldır çalıştığım yerde 3 sene girdi-çıktı yapmışlar. Ne yapmam gerekiyor? Mahkemeye versem senelerce sürer mi? İşverenin tek taraflı yaptığı girdi-çıktı işlemi hem iş kanununa hem de çalışan haklarına aykırıdır. Bu durum işçinin başta kıdem tazminatı olmak üzere haklarını hiçbir şekilde etkilemez, hakların hepsi bakidir. Bu konuda da verilmiş birçok yargı kararı mevcut. Öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu’na şikayette bulunacaksınız. Gerekli incelemeler yapılacak ve işverene de ciddi para cezaları kesilecek. ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ERKEN EMEKLİ OLABİLİR Cam kemik hastası yürüyemeyen iki bacakları da kırılan çocuğum var. İşe başlangıcım 2007. Emekli olabiliyor muyum, haklarım nelerdir? Engelli çocuğu bulunan kadın çalışanlar erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu durumda olan kadın çalışanların, prim ödeme gün sayılarının dört biri, ödenen prim gün sayılarına ekleniyor. Ağır engelli çocuğu olan kadın çalışanların prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Böylece erken emekli olabiliyor ve emekli maaşı alabiliyor. Bunun için başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun varlığının sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Öncelikle SGK’ya başvurmanız gerekiyor.