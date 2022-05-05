2022-05-05 09:23:29 Erken emeklilik fırsatı! Başvuran yararlanıyor
Emeklilik planı yapanlara güzel haber! Erken emeklilik imkanı doğdu. Tarih değişiyor. İki yıl daha erken emekli olmak mümkün oluyor. Uzun süre çalışma hayatında olan kişiler ne zaman emekli olacaklarını araştırmaya başlıyor. Emeklilik tarihini öne çekmek isteyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Emeklilik yaşı işe girilen tarihe göre değişiyor. Çalışma mevzuatında bazı durumlarda erken emekli olma imkanı bulunuyor. Örneğin engelli vatandaşların emekliliğinde yaş şartı aranmıyor. Ayrıca engelli çocuğu bulunan kadın çalışanlar da erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Engelli ve engelli çocuğu olanlara kolay emekli olma imkanı sağlanıyor. Bunların dışında kadın çalışanlar doğum borçlanması, erkek çalışanlar ise askerlik borçlanması yolu ile erken emekli olabiliyor. İşte erken emeklilik imkanı ile ilgili detaylar...