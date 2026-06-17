Erivan’ın yeni ekseni herkese kazandıracak: Rota artık Rusya değil Türkiye

GÜNEY KAFKASYA’DA KADEMELİ NORMALLEŞME Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Paşinyan’ı tebrik etmesi ve ikili görüşmelerin devam etmesi, Ankara’nın bu pragmatik yaklaşıma verdiği olumlu karşılığı açıkça ortaya koymaktadır. Erdoğan’ın tebrik mesajında vurguladığı “bölgede barış ve istikrar” vurgusu, Türkiye’nin Güney Kafkasya politikasının temel eksenleriyle uyumludur. Ancak normalleşme sürecinin hukuki ve siyasi engelleri de göz ardı edilmemelidir. Ermenistan’ın 2015 Anayasası’nın başlangıç bölümünde 1990 Bağımsızlık Bildirgesi’ne yapılan atıflar, Karabağ’ın birleştirilmesi iması ve Ağrı Dağı’nın devlet sembollerindeki yeri gibi unsurlar içermektedir. Bu hükümler, Azerbaycan’la kapsamlı barış anlaşmasının Anayasa Mahkemesi’nden geçmesini fiilen zorlaştırmakta ve Türkiye-Ermenistan normalleşmesinin önündeki en önemli hukuki engeli oluşturmaktadır. Paşinyan’ın partisi kesin sonuçlara göre 64 sandalye kazanmış olsa da bu sayı anayasa değişikliği için gerekli olan üçte iki çoğunluğun (105 sandalyeli mecliste yaklaşık 70 sandalye) oldukça altındadır. Dolayısıyla anayasal reform süreci, muhalefet partileriyle özellikle iş insanı Samvel Karapetyan’ın Güçlü Ermenistan'ı ve eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın Ermenistan İttifakı ile uzlaşma ve diyalog zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Bu durum, sürecin daha kapsayıcı ancak aynı zamanda daha yavaş ve müzakereye dayalı ilerleyebileceğini göstermektedir.