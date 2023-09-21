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Erivan diken üstünde! Protestoların dozu artıyor

2023-09-21 08:50:32
Erivan diken üstünde! Protestoların dozu artıyor

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da başlattığı operasyon sonrası bölgedeki Ermeni yetkililer ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Bugün bölgenin Azerbaycan’a entegrasyonu için, Karabağlı Ermeni yetkililerle görüşmelere başlanacak.

#1
Foto - Erivan diken üstünde! Protestoların dozu artıyor

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’a yönelik düzenlediği operasyonlar, varılan ateşkesle sonuçlandı. Karabağ Ermenileri ateşkesi kabul ederken, kendilerine “Artsakh Cumhuriyeti” adını veren bölgedeki yetkililer, “uluslararası kamuoyunun hiçbir şey yapmaması üzerine ateşkesi kabul etmekten başka çareleri kalmadığını” belirtti.

#2
Foto - Erivan diken üstünde! Protestoların dozu artıyor

Dağlık Karabağ yetkilileri, çatışmalarda ikisi sivil, en az 32 kişinin öldüğünü, 80’den fazla kişinin yaralandığını savundu.

#3
Foto - Erivan diken üstünde! Protestoların dozu artıyor

ENTEGRASYON GÖRÜŞMESİ Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Karabağ’da konuşlu Ermeni grupların silah bıraktığını, bunun akabinde operasyonun sona erdirdiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise, tam ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını ve anlaşmanın Rus barış güçleriyle koordineli olarak uygulanacağını söyledi.

#4
Foto - Erivan diken üstünde! Protestoların dozu artıyor

Dün öğle saatlerinde yürürlüğe giren anlaşmaya göre, bölgedeki Ermeni güçleri feshedilip silahsızlanacak. Bununla birlikte 120 bin Ermeni’nin yaşadığı bölgenin Azerbaycan’a entegrasyonuyla ilgili görüşmeler de başlıyor.

#5
Foto - Erivan diken üstünde! Protestoların dozu artıyor

Azerbaycan ile Karabağ’daki Ermeni yetkililer arasındaki görüşmeler bugün Yevlak kentinde yapılacak. Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan da, “bölgedeki Ermenilerin teorik olarak Azerbaycan’ın hakimiyeti altında yaşayabileceğini, ancak diyaloğun hayati önemde olduğunu” belirtti.

#6
Foto - Erivan diken üstünde! Protestoların dozu artıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise, Dağlık Karabağ’da ateşkese varılmasının “çok önemli” olduğunu ve bunun bölgede Rus barış güçlerince sağlanmasını umduğunu söyledi. Ayrıca Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün telefonda görüştüğü ve Karabağ’daki durumu ele aldıkları açıklandı.

#7
Foto - Erivan diken üstünde! Protestoların dozu artıyor

ERİVAN’DA YÜKSEK GERİLİM Dağlık Karabağ’da yaşananlar Ermenistan’da büyük protesto gösterilerine neden oldu. Eylemler hem Rusya’ya hem de Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik oldu. Salı gecesi başlayan gösteriler dün de devam etti. Dağlık Karabağ’ın savunmakta başarısız olduğunu öne süren göstericiler Paşinyan’ın istifasını talep etti. Erivan’daki meclis binası önünde de toplanan göstericiler ile polis arasında arbede çıktı. Öte yandan Erivan’da Rusya Büyükelçiliği ablukaya alındı, çalışanların çıkmasına izin verilmedi. Olayların ardından Rusya, Ermenistan’a nota verdi.

#8
Foto - Erivan diken üstünde! Protestoların dozu artıyor

‘GÖREVLER YERİNE GETİRİLDİ, TERÖRİSTLER CEZALANDIRILDI’ Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ateşkes kararı sonrası Karabağ’da gerçekleştirilen antiterör operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. “Karabağ’da sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı” diyen Aliyev, şunları söyledi: “Artık yasa dışı Ermeni silahlı grupların mevzilerinden çıkıp, silahlarını teslim etme süreci başlamıştır. Karabağ’daki Ermeni ahali de artık rahat nefes alabilecek. Onlar bizim vatandaşımızdır. Ermeni halkı ile hiçbir düşmanlığımız yok. Biz suç rejiminin başındakileri suçladık. Ermenistan dün, bugün beklenmedik şekilde siyasi yeterlilik sergiledi. Biz bunu takdir ediyoruz ve önemli etken olarak görüyoruz.”

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