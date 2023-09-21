Erivan diken üstünde! Protestoların dozu artıyor

‘GÖREVLER YERİNE GETİRİLDİ, TERÖRİSTLER CEZALANDIRILDI’ Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ateşkes kararı sonrası Karabağ’da gerçekleştirilen antiterör operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. “Karabağ’da sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı” diyen Aliyev, şunları söyledi: “Artık yasa dışı Ermeni silahlı grupların mevzilerinden çıkıp, silahlarını teslim etme süreci başlamıştır. Karabağ’daki Ermeni ahali de artık rahat nefes alabilecek. Onlar bizim vatandaşımızdır. Ermeni halkı ile hiçbir düşmanlığımız yok. Biz suç rejiminin başındakileri suçladık. Ermenistan dün, bugün beklenmedik şekilde siyasi yeterlilik sergiledi. Biz bunu takdir ediyoruz ve önemli etken olarak görüyoruz.”