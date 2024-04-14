2024-04-14 18:35:00 Erdoğan’la ilgili o iddia gündemi sarsmıştı! Ahmet Hakan, “Bu palavranın bir çakallığı da şu” diyerek tüm Türkiye’ye böyle duyurdu
Ahmet Hakan, “Erdoğan, Akşener’i telefonla arayıp ‘Partinin başında kal’ dedi” iddiasını eleştirdi. “Bunca yıldır siyaset yapma stilini, tarzını, biçimini öğrendiğimiz Erdoğan’ın Akşener’i telefonla arayıp ‘bırakma’ deme ihtimali sıfırdır” diyen Hakan, “Kulis adı altında uydurulan bu palavranın bir çakallığı da yok değil tabii” ifadelerini kullanarak o “çakallığı” da köşesine taşıdı. Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti: