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Medya
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Erdoğan’la ilgili o iddia gündemi sarsmıştı! Ahmet Hakan, "Bu palavranın bir çakallığı da şu" diyerek tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

2024-04-14 18:35:00
Erdoğan’la ilgili o iddia gündemi sarsmıştı! Ahmet Hakan, “Bu palavranın bir çakallığı da şu” diyerek tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Ahmet Hakan, “Erdoğan, Akşener’i telefonla arayıp ‘Partinin başında kal’ dedi” iddiasını eleştirdi. “Bunca yıldır siyaset yapma stilini, tarzını, biçimini öğrendiğimiz Erdoğan’ın Akşener’i telefonla arayıp ‘bırakma’ deme ihtimali sıfırdır” diyen Hakan, “Kulis adı altında uydurulan bu palavranın bir çakallığı da yok değil tabii” ifadelerini kullanarak o “çakallığı” da köşesine taşıdı. Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Erdoğan’la ilgili o iddia gündemi sarsmıştı! Ahmet Hakan, "Bu palavranın bir çakallığı da şu" diyerek tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

“Kulis adı altında bir haber: Erdoğan, Akşener’i telefonla arayıp “Partinin başında kal” dedi. * Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı milim tanıyanlar bilir ki: Erdoğan, Meral Akşener’i telefonla arayıp “Aman partinin başında kalın Meral Hanım. Sakın ayrılmayın” demez. *

#2
Foto - Erdoğan’la ilgili o iddia gündemi sarsmıştı! Ahmet Hakan, "Bu palavranın bir çakallığı da şu" diyerek tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Bunca yıldır siyaset yapma stilini, tarzını, biçimini öğrendiğimiz Erdoğan’ın Akşener’i telefonla arayıp “bırakma” deme ihtimali sıfırdır. Bunun için Cumhurbaşkanlığı makamından bir yalanlama gelmesine bile gerek yoktur. *

#3
Foto - Erdoğan’la ilgili o iddia gündemi sarsmıştı! Ahmet Hakan, "Bu palavranın bir çakallığı da şu" diyerek tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Nitekim İYİ Parti, dün bir yalanlama yaptı. “Yok öyle bir şey” denildi yapılan açıklamada. * Kulis adı altında uydurulan bu palavranın bir çakallığı da yok değil tabii. Şöyle bir çakallık: * “Saray, Akşener’i istiyor” izlenimi yaratılarak Akşener’i tamamen silip bitirme çakallığı.”

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