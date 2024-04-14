Erdoğan’la ilgili o iddia gündemi sarsmıştı! Ahmet Hakan, “Bu palavranın bir çakallığı da şu” diyerek tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Nitekim İYİ Parti, dün bir yalanlama yaptı. “Yok öyle bir şey” denildi yapılan açıklamada. * Kulis adı altında uydurulan bu palavranın bir çakallığı da yok değil tabii. Şöyle bir çakallık: * “Saray, Akşener’i istiyor” izlenimi yaratılarak Akşener’i tamamen silip bitirme çakallığı.”