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Erdoğan'dan The Economist'e tepki! İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi

2023-05-05 11:14:23
Erdoğan'dan The Economist'e tepki! İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında 'The Economist'e tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Operasyon aygıtlarının milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz" dedi. "Artık siyasi, diplomatik ve askerî hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var." açıklamasında bulunan Erdoğan , sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesini böyle anlattı.

#1
Foto - Erdoğan'dan The Economist'e tepki! İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında "Artık siyasi, diplomatik ve askerî hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var." diyen Başkan Erdoğan, sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesini böyle anlattı. Polisimizi, askerimizi, sivillerimizi alçakça şehit edenlere terörist diyebilmek için Batı'nın gözünün içine bakanlar bilmezler. Artık siyasi, diplomatik ve askerî hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var.

#2
Foto - Erdoğan'dan The Economist'e tepki! İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi

SAHADA VE MASADA GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN HİKAYESİ İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi... Ülkemiz, üç kıtanın kalbi konumundaki jeopolitiğine rağmen yıllarca tek eksenli bir dış politikayla yönetildi. Boraltan Köprüsü faciasında can kardeşlerini göz göre göre katillerine teslim eden pısırık zihniyete son verdik. Diplomatlarımızın da gayretleriyle öz güveni yüksek, girişimci ve insani bir dış politika pratiğini hayata geçirdik.

#3
Foto - Erdoğan'dan The Economist'e tepki! İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi

"MİLLî İRADEYE PARMAK SALLANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ" Dış temsilcilik sayımızı 163'ten 260'a çıkartarak dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip 5 ülkesi arasına girdik. TİKA, YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ile soydaşlarımıza ve yurt dışında yaşayan 7 milyon insanımıza kucak açıyoruz. Kıbrıs Türklerinin, Türk dünyasının ve Balkanlar'daki Evladı Fatihan'ın hakkını kararlılıkla savunuyoruz.

#4
Foto - Erdoğan'dan The Economist'e tepki! İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi

Kıbrıs Türklerinin, Türk dünyasının ve Balkanlar'daki Evladı Fatihan'ın hakkını kararlılıkla savunuyoruz.

#5
Foto - Erdoğan'dan The Economist'e tepki! İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi

#6
Foto - Erdoğan'dan The Economist'e tepki! İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi

Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir devlet olarak uluslararası sistemde hak ettiğimiz yere geliyoruz.

#7
Foto - Erdoğan'dan The Economist'e tepki! İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi

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