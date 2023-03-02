Erdoğan verdiği her sözü tuttu! Son 20 yılda afetlerde zarar gören şehirlerde yaralar hızla sarıldı: İşte ihya süreci

ELAZIĞ VE MALATYA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ 2020'de yaşanan Elazığ depreminde hasar gören Malatya'da 8 bin 405 konut yapılması için harekete geçildi. Bunlardan 4 bin 891'i afet konutu, 2 bin 922'si kentsel dönüşüm konutu, 592'si ise sosyal konut olarak planlandı. Şimdiye kadar 5 bin 174 konut teslim edildi. Ayrıca 1592 köy evi yapılırken bunlardan 1173'ü teslim edildi. Yapılan 284 ticari birimden 144'ü hak sahiplerine teslim edildi. Hasar gören okulların yerine 9 okul yapıldı. MANAVGAT'TA YENİ KONUTLAR İNŞA EDİLDİ Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de çıkan yangın sonrası yanan konutların yerine yenisini yapıldı. TOKİ eliyle yapımı devam eden 896 konuttan 427'si tamamlandı. 493 konutun inşası ise devam ediyor. Yine bölgeye TOKİ eliyle köy konakları, şadırvan, oyun alanları ve spor sahaları yapıldı.