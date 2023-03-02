2023-03-02 11:49:19 Erdoğan verdiği her sözü tuttu! Son 20 yılda afetlerde zarar gören şehirlerde yaralar hızla sarıldı: İşte ihya süreci
Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası devlet tüm imkanlarını seferber ederek yaraları sarmaya çalışıyor. Son 20 yıla bakıldığında devlet doğal afetler karşısında zarar gören şehirlerde yaraları büyük ölçüde sararak şehirleri inşa ve ihya etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği her sözü tuttuğu gibi afetler sonrası şehirlerde de afetzedelerin mağduriyetini giderdi. İşte 20 yıllık ihya ve inşa süreci... Türkiye Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası tek yürek oldu, yaralar sarılmaya çalışılıyor.