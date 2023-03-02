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Erdoğan verdiği her sözü tuttu! Son 20 yılda afetlerde zarar gören şehirlerde yaralar hızla sarıldı: İşte ihya süreci

2023-03-02 11:49:19
Erdoğan verdiği her sözü tuttu! Son 20 yılda afetlerde zarar gören şehirlerde yaralar hızla sarıldı: İşte ihya süreci

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası devlet tüm imkanlarını seferber ederek yaraları sarmaya çalışıyor. Son 20 yıla bakıldığında devlet doğal afetler karşısında zarar gören şehirlerde yaraları büyük ölçüde sararak şehirleri inşa ve ihya etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği her sözü tuttuğu gibi afetler sonrası şehirlerde de afetzedelerin mağduriyetini giderdi. İşte 20 yıllık ihya ve inşa süreci... Türkiye Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası tek yürek oldu, yaralar sarılmaya çalışılıyor.

#1
Foto - Erdoğan verdiği her sözü tuttu! Son 20 yılda afetlerde zarar gören şehirlerde yaralar hızla sarıldı: İşte ihya süreci

ERDOĞAN '1 YILDA İNŞA EDECEĞİZ' DEDİ Devlet deprem sonrası tüm imkanlarını seferber ederken depremzedeler için anında harekete geçildi ve birçok adım atıldı. Hükümet, bir yıl içinde depremzedeleri konutlarına kavuşturmayı hedeflerken, vatandaşların da bu hedefin gerçekleştirebileceğine inancı tam. Son 20 yılda verilen her sözün yerine getirildiği bir Türkiye'de doğal afetler sonrası da birçok ilde inşa ve ihya süreci başlatıldı ve vatandaşlar evlerine kavuştu.

#2
Foto - Erdoğan verdiği her sözü tuttu! Son 20 yılda afetlerde zarar gören şehirlerde yaralar hızla sarıldı: İşte ihya süreci

HÜKÜMETİN DAHA ÖNCE DOĞAL AFETLER SONRASI HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJELERDE SON DURUM Daha önce orman yangınları, sel felaketleri ve deprem gibi doğal afetlerde ağır yara alan Sinop, Kastamonu, Giresun, Elazığ, Malatya, İzmir ve Antalya'nın çok kısa sürede ihya edilmiş olması, yine aynı kararlılığın gösterileceği beklentisini artırıyor.

#3
Foto - Erdoğan verdiği her sözü tuttu! Son 20 yılda afetlerde zarar gören şehirlerde yaralar hızla sarıldı: İşte ihya süreci

KASTAMONU VE SİNOP YENİDEN İNŞA VE İHYA EDİLDİ 11 Ağustos 2021'de Kastamonu ve Sinop'ta şiddetli yağışla birlikte tarihin en büyük sel felaketlerinden biri yaşandı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, toplamda 649 konut, 52 işyeriyle sanayi sitesi, 123 dükkân, meydan, pazar yeri ve Millet Kıraathanesi ile yeniden ayağa kaldırıldı. Sinop'un Ayancık ilçesinde toplam 79 konut yapıldı. Konutların yüzde 90'ı tamamlanarak en kısa sürede teslim edilecek duruma geldi. Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinden kısa bir süre sonra şehir yeniden ayağa kaldırıldı. Dereli'de 213 adet konut ile 82 adet dükkân, Doğankent'te 156 adet konut ile 40 adet dükkân, Tirebolu'da 274 adet konut ve 1 cami inşa edildi.

#4
Foto - Erdoğan verdiği her sözü tuttu! Son 20 yılda afetlerde zarar gören şehirlerde yaralar hızla sarıldı: İşte ihya süreci

ELAZIĞ'DA 22 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ 24 Ocak 2020'de yaşanan deprem sonrasında Elazığ'da 27 bin 633 konut yapımı planlandı. 25 bin 722 konut ihalesi yapıldı. Bu konutlardan 22 bin 441'i tamamlandı ve 22 Ocak 2023 itibarıyla hak sahiplerine teslim işlemleri başladı. 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SONRASI VAN'DA YARALAR SARILDI Van'da 23 Ekim 2011'de 604 kişinin ölümüne yol açan 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar hızla sarıldı. 27 bin konut tamamlanarak depremzedelere teslim edildi.

#5
Foto - Erdoğan verdiği her sözü tuttu! Son 20 yılda afetlerde zarar gören şehirlerde yaralar hızla sarıldı: İşte ihya süreci

ELAZIĞ VE MALATYA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ 2020'de yaşanan Elazığ depreminde hasar gören Malatya'da 8 bin 405 konut yapılması için harekete geçildi. Bunlardan 4 bin 891'i afet konutu, 2 bin 922'si kentsel dönüşüm konutu, 592'si ise sosyal konut olarak planlandı. Şimdiye kadar 5 bin 174 konut teslim edildi. Ayrıca 1592 köy evi yapılırken bunlardan 1173'ü teslim edildi. Yapılan 284 ticari birimden 144'ü hak sahiplerine teslim edildi. Hasar gören okulların yerine 9 okul yapıldı. MANAVGAT'TA YENİ KONUTLAR İNŞA EDİLDİ Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de çıkan yangın sonrası yanan konutların yerine yenisini yapıldı. TOKİ eliyle yapımı devam eden 896 konuttan 427'si tamamlandı. 493 konutun inşası ise devam ediyor. Yine bölgeye TOKİ eliyle köy konakları, şadırvan, oyun alanları ve spor sahaları yapıldı.

#6
Foto - Erdoğan verdiği her sözü tuttu! Son 20 yılda afetlerde zarar gören şehirlerde yaralar hızla sarıldı: İşte ihya süreci

4 BİN 604 KONUT YAPIMI TAMAMLANDI İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşların yarası hızla sarıldı. İzmir'de afetzede vatandaşlara toplam 5.061 konut inşa ediliyor. Bugüne kadar 4 bin 604 konutun yapımını tamamlandı, 457 konutun yapımında ise sona gelindi.

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