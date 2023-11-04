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Ekonomi
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Erdoğan talimatı verdi: Emekliye çifte zam!

2023-11-04 12:46:41
Erdoğan talimatı verdi: Emekliye çifte zam!

Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 7500 TL olan en düşük emekli maaşı ile beraber tüm emekli maaşları için yeni düzenleme yapılacak. Emekli zammı düzenlemesi yaklaşık 15,5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a hangi talimatı verdi? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Refah payı zammı verilecek mi?.. İşte kulislerde son konuşulanlar..

#1
Foto - Erdoğan talimatı verdi: Emekliye çifte zam!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 15 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren Ocak zammı için bütçe çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için bütçe sınırlarının sonuna kadar zorlanması talimatını verdi.

#2
Foto - Erdoğan talimatı verdi: Emekliye çifte zam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücret, emekli ve memur zammı için koordineli olarak çalışmalarını yürütüyor. En düşük emekli maaşı da bütçe çalışmalarının meyvelerini vermesiyle Ocak ayında yeniden artacak.

#3
Foto - Erdoğan talimatı verdi: Emekliye çifte zam!

Aralık 2022'de 3.500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5.500 TL ardından Nisan 2023'te 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı.

#4
Foto - Erdoğan talimatı verdi: Emekliye çifte zam!

Her emeklinin maaşı kendi emeklilik koşullarına göre belirleniyor ve bir kök aylık hesaplanıyor. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor. Eğer bu maaş yasal olarak belirlenen taban aylığın altında ise Hazine desteği ile emekli maaşı 7.500 TL'ye tamamlanıyor. Emekli taban aylığının Ocak zammı ile artmasıyla beraber Hazine desteği de yükselmiş olacak.

#5
Foto - Erdoğan talimatı verdi: Emekliye çifte zam!

Enflasyon Ekim'de aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti. Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Buna göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu.

#6
Foto - Erdoğan talimatı verdi: Emekliye çifte zam!

4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 29,41, Refah payı hariç 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 29,41, 4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 22,08, Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 15, 4 aylık memur zammı yüzde 40,39 oldu.

#7
Foto - Erdoğan talimatı verdi: Emekliye çifte zam!

Merkez Bankası'nın yüzde 65'lik öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda zam oranları aşağıdaki gibi hesaplandı: 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,76 Refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,76 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 29,96, Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15, 6 aylık memur zammı yüzde 49,46 oldu.

#8
Foto - Erdoğan talimatı verdi: Emekliye çifte zam!

10.000 TL kök maaşı olan bir vatandaşın maaşı bu hesaplanan rakamlara göre 13.776 TL'ye yükselecek. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ilave edilecek ve emekli vatandaş hesabında 14.327 TL'yi görecek.

#9
Foto - Erdoğan talimatı verdi: Emekliye çifte zam!

Ocak dönemi için memur zam oranı, emekli maaşları için de önemli bir referans değer olacak. Ocak zammı için 5-10 puanlık bir refah payı da masada olacak. Son kararını Başkan Erdoğan'ın vereceği refah payı gerçekleşirse emekli maaşı zammı için de Meclis düzenlemesi gerekecek.

#10
Foto - Erdoğan talimatı verdi: Emekliye çifte zam!

Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek. Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek 6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacak Refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Meclis süreci başlayacak

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