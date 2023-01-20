Erdoğan talimat verdi! İBB durdurdu Bakanlık bitiriyor

GAYRETTEPE İSTASYONU 3-4 AY SONRA AÇILACAK Hattın Gayrettepe bölümünün yapımındaki gecikmelerin sebebini Bakan Karaismailoğlu şöyle aktardı: 'Gayrettepe metro istasyonu özel bir durak. Yerin 70 metre altından geçiyor. Üstünde yoğun bir yerleşim var. Kağıthane ile Gayrettepe arası 3,5 kilometre uzunluğunda. Bu istasyon, birçok noktaya bağlantı sağlayacağı için 70 metre derinlikte dizayn edildi. Bunun zorluğundan dolayı 3-4 ay gibi rötarla orayı açacağız.' HIZLI TREN SABİHA GÖKÇEN VE İSTANBUL HAVALİMANI'NA UĞRAYACAK Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul hızlı tren hattını Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na ulaştırmak için yaptıkları projede ihale aşamasına geldiklerini aktararak, şöyle devam etti: 'Pazar günü 34 kilometrelik Kağıthane-İstanbul Havalimanı'nı bağlıyoruz. Bir taraftan da bununla birlikte daha önemli bir projeyi daha yürütüyoruz. İnşallah yakın bir zamanda onun da ihalesini yapacağız. Ankara-İstanbul hızlı tren hattı, Gebze'den ayrılarak Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek İstanbul Havalimanı'na ulaşıp buradan Avrupa'ya doğru devam edecek. İstanbul Havalimanı'ndaki mevcut metro istasyonumuzla havalimanı arasına bu hızlı tren istasyonu gelecek. İstanbul Havalimanımızı hızlı tren ağımızla buluşturacağız.' BİLET FİYATLARI NE OLACAK? İstanbul'daki normal bilet fiyatlandırması olacak. İstanbulkart kullanılacak. Metrobüsteki fiyatlandırma gibi burada da benzer fiyatlandırma olacak. AÇILACAK OLAN KISIM Kağıthane - Eyüpsultan (Göktürk)- İstanbul Havalimanı (34 km) durakları: Kâğıthane Hasdal Kemerburgaz Göktürk İhsaniye Terminal 2 Kargo Terminali İstanbul Havalimanı Açılacak kısım günlük 600 bin yolcuya hizmet edecek ve Mahmutbey metrosu ile Kâğıthane'de entegre olacak. ÇALIŞMALARIN DEVAM ETTİĞİ KISIM Gayrettepe İstasyonu (3.5 km) Bu istasyonun açılmasıyla İstanbul Havalimanı Metro Hattı Gayrettepe istasyonundan Zincirlikuyu metrobüsü ile entegre edilecek. Bu kısmın açılmasıyla İstanbul Havalimanı Metro Hattı günlük 200 bin yolcuya daha hizmet edecek. SEYAHAT SÜRELERİ Göktürk-İstanbul Havalimanı 12 dakika Kağıthane-İstanbul Havalimanı 24 dakika Zincirlikuyu - İstanbul havalimanı 33 dakika 4. Levent - İstanbul havalimanı 35 dakika Taksim - İstanbul havalimanı 41 dakika Esenler - İstanbul havalimanı 45 dakika Mahmutbey-İstanbul Havalimanı 50 dakika 69 kilometrelik İstanbul Havalimanın Metro Hattının 800 bin yolcuya hizmet edecek 37.5 kilometrelik birinci etabı toplamda 9 istasyondan oluşuyor. 2016'da ihalesi yapılan ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı güzergâhında 16 istasyondan oluşan hat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 'Gayrettepe - İstanbul Havalimanı' ve 'İstanbul Havalimanı - Halkalı' olmak üzere iki etapta inşa edilmektedir. İkinci etabının tamamlanmasıyla İstanbul Havalimanı metro hattı 16 istasyona ulaşacak: Gayrettepe (Zincirlikuyu metrobüsü ile entegre olacak) Kâğıthane (M7 Mahmutbey Mecidiyeköy metrosu ile entegre olacak) Hasdal Kemerburgaz Göktürk İhsaniye Terminal 2 Kargo Terminali İstanbul Havalimanı Taşoluk Arnavutköy Fenertepe Kayaşehir Merkez (M3 metrosu ile entegre olacak) Olimpiyat (M9 metrosu ile entegre olacak) Halkalı Stadı Halkalı (YHT ve Marmaray ile entegre olacak)