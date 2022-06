"EĞİTİM FAALİYETLERİ HER GÜN HIZ KESMEDEN SÜRDÜRÜLÜYOR" Olası operasyonun başlaması an meselesiyken bölgeden sıcak görüntüler geldi. Bölgedeki son durumu aktaran CNN Türk ekibi, başlayacak operasyon öncesinde Özgür Suriye Ordusunun eğitimlerine ilişkin görüntüleri paylaşarak şunları ifade etti: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye operasyonu açıklaması sonrasında Özgür Suriye Ordusu faaliyetlerine başladı. Türkiye tarafından eğitilen binlerce ÖSO ordusu adeta gövde gösterisi yaptı. Hız kesmeden her gün eğitim faaliyetleri sürdürülüyor. Burası Suriye'nin en güney noktası Tel Rıfat ile Münbiç arasında yer alan El Bab'ın daha da güneyi."