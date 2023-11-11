2023-11-11 13:50:39 Erdoğan, resmen alayının aklını aldı! “Arap liderler” detayı olay oldu
Kurtuluş Tayiz, Gazze krizinde "dünya liderliği" iddiasındaki ABD'nin bir "süper güç" olarak çözüm kabiliyetinin ve gücünün olmadığının ortaya çıktığına işaret etti. Buna, Biden yönetiminin Türkiye'yi ve Tayyip Erdoğan'ı Arap liderlerle karıştırmasının yol açtığını belirten Tayiz, “Netanyahu'ya istedikleri gibi katliam izni verip iş bittikten sonra da bunu Arap liderlerle toparlayabileceklerini sandılar. Erdoğan'ı atlayarak bu krizi de çözeceklerini düşündüler. Erdoğan'ı güçlendiririz korkusuyla onu oyunun dışında tutmaya çalıştılar. Sonuçta Gazze'de de ağırlığı olan ve sözü geçen tek liderin Erdoğan olduğunu acı biçimde fark ettiler” dedi. Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: