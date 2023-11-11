Erdoğan, resmen alayının aklını aldı! “Arap liderler” detayı olay oldu

“ABD'nin İsrail'e verdiği koşulsuz destek şüphesiz Ortadoğu'da ve dünya çapında büyük güven kaybı yaşamasına neden oldu. Fakat, bundan daha önemlisi, Gazze krizinde "dünya liderliği" iddiasındaki ABD'nin bir "süper güç" olarak çözüm kabiliyetinin ve gücünün olmadığının açığa çıkması. Evet, buna Biden yönetiminin Türkiye'yi ve Erdoğan'ı Arap liderlerle karıştırması yol açtı. Netanyahu'ya istedikleri gibi katliam izni verip iş bittikten sonra da bunu Arap liderlerle toparlayabileceklerini sandılar. Erdoğan'ı atlayarak bu krizi de çözeceklerini düşündüler. Erdoğan'ı güçlendiririz korkusuyla onu oyunun dışında tutmaya çalıştılar. Sonuçta Gazze'de de ağırlığı olan ve sözü geçen tek liderin Erdoğan olduğunu acı biçimde fark ettiler. Erdoğan, sadece Türkiye'yi değil, bölge ve dünya kamuoyunu Gazze için ayağa kaldırmayı başardı. Küresel kamuoyu şu an İsrail'in arkasındaki ABD ve Avrupa'nın karşısına dikilmiş durumda.