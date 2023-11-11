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Medya
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Erdoğan, resmen alayının aklını aldı! "Arap liderler" detayı olay oldu

2023-11-11 13:50:39
Erdoğan, resmen alayının aklını aldı! “Arap liderler” detayı olay oldu

Kurtuluş Tayiz, Gazze krizinde "dünya liderliği" iddiasındaki ABD'nin bir "süper güç" olarak çözüm kabiliyetinin ve gücünün olmadığının ortaya çıktığına işaret etti. Buna, Biden yönetiminin Türkiye'yi ve Tayyip Erdoğan'ı Arap liderlerle karıştırmasının yol açtığını belirten Tayiz, “Netanyahu'ya istedikleri gibi katliam izni verip iş bittikten sonra da bunu Arap liderlerle toparlayabileceklerini sandılar. Erdoğan'ı atlayarak bu krizi de çözeceklerini düşündüler. Erdoğan'ı güçlendiririz korkusuyla onu oyunun dışında tutmaya çalıştılar. Sonuçta Gazze'de de ağırlığı olan ve sözü geçen tek liderin Erdoğan olduğunu acı biçimde fark ettiler” dedi. Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Erdoğan, resmen alayının aklını aldı! "Arap liderler" detayı olay oldu

“ABD'nin İsrail'e verdiği koşulsuz destek şüphesiz Ortadoğu'da ve dünya çapında büyük güven kaybı yaşamasına neden oldu. Fakat, bundan daha önemlisi, Gazze krizinde "dünya liderliği" iddiasındaki ABD'nin bir "süper güç" olarak çözüm kabiliyetinin ve gücünün olmadığının açığa çıkması. Evet, buna Biden yönetiminin Türkiye'yi ve Erdoğan'ı Arap liderlerle karıştırması yol açtı. Netanyahu'ya istedikleri gibi katliam izni verip iş bittikten sonra da bunu Arap liderlerle toparlayabileceklerini sandılar. Erdoğan'ı atlayarak bu krizi de çözeceklerini düşündüler. Erdoğan'ı güçlendiririz korkusuyla onu oyunun dışında tutmaya çalıştılar. Sonuçta Gazze'de de ağırlığı olan ve sözü geçen tek liderin Erdoğan olduğunu acı biçimde fark ettiler. Erdoğan, sadece Türkiye'yi değil, bölge ve dünya kamuoyunu Gazze için ayağa kaldırmayı başardı. Küresel kamuoyu şu an İsrail'in arkasındaki ABD ve Avrupa'nın karşısına dikilmiş durumda.

#2
Foto - Erdoğan, resmen alayının aklını aldı! "Arap liderler" detayı olay oldu

İsrail'in soykırım temelli katliamlarının ortaya çıkardığı krizin derinleşerek kontrolden çıktığını fark ettiklerinde ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Türkiye'ye gönderdiler. Fakat Blinken Ankara'da sağlam kayaya çarptı. Suratı asık ve bir elinde Ankara'nın şartları, diğer elinde ağır bir kriz dosyası ile başarısız şekilde evine geri döndü. Görüşmeyi umduğu Erdoğan onu ciddiye bile almadı. İsrail'i destekleyerek güçleneceğini uman Biden yönetimi, Ortadoğu'da var olan Amerikan ağırlığını da yitirmiş bir şekilde ortada kaldı. Batı cephesi bu durumun son derece farkında. Amerikan medyası, şu sıralar Türkiye'yi atlayarak, Erdoğan'ı ihmal ederek Ortadoğu'da hiçbir krizin çözülemeyeceğinin altını çiziyor. ABD merkezli Bloomberg televizyonu "Gazze Krizini Çözmenin Kilidi Türkiye'de" başlıklı manşet haberinde ABD Başkanı Biden'ın bölgede çözüm için gecikmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı araması gerektiğine dikkati çekti.

#3
Foto - Erdoğan, resmen alayının aklını aldı! "Arap liderler" detayı olay oldu

ABD yönetimi, bölgeyi tümden yitirmek istemiyorsa zaman kaybetmeden, hızlı bir şekilde Erdoğan'ın geliştirdiği, temelinde ise bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören çözüm modeli için masaya oturmalı. Soykırım suçu işleyen Netanyahu'yu Uluslararası Savaş Mahkemesi'ne havale etmeden de hiçbir çözümün gelişmeyeceğini bilmeliler. Eğer İsrail'e desteğe devam edeceklerse, Gazze'de soykırımı sürdüreceklerse Türkiye'yi kesinlikle karşılarında bulacaklardır. Bu gidişatın biraz ileri bir aşaması ise Türkiye'yi tümden kaybetmek olur ki, umarım Erdoğan'ın blöf yapmadığını geç olmadan anlarlar.”

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